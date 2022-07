One Tech : les indicateurs d'activité relatifs au deuxième trimestre 2022

(*) Les valeurs sus-indiquées du premier semestre de l’année 2022 ne sont pas auditées.

(**) les données sont auditées et retraitées

Faits les plus marquants :

Évolution du chiffre d’affaires

La croissance de l’activité du groupe continue dans sa lancée au cours du premier semestre de l’année 2022, One Tech a réalisé une forte performance au niveau de l’ensemble de ces pôles d’activité par rapport au premier semestre de l’année 2021, enregistrant ainsi des revenus cumulés consolidés de 518,6 millions TND, soit une progression de 15,9% par rapport à la même période de 2021, tirée principalement par les exportations qui augmentent de 19,1% ;

Le chiffre d’affaires du pôle câble au premier semestre 2022 s’est élevé à 261,2 Millions de dinars, en augmentation de 27,5% par rapport au premier semestre 2021, cette variation provient essentiellement de l’export qui a augmenté de 37,5 % ;

Le chiffre d’affaires du pôle mécatronique s’est élevé au premier semestre 2022 à 237,8 Millions de dinars, en augmentation de 8,5% par rapport au premier semestre de l’année dernière, et ce malgré la pénurie des semi-conducteurs et les difficultés logistiques qui touchent encore ce secteur d’activité.

En effet, les problèmes de la pénurie de la matière première et les perturbations de la logistique persistent encore, cependant en atténuation sensible par rapport au début de l’année, et les augmentations du cout de la matière première sur le premier semestre sont en train d’être impactées progressivement au niveau des prix de ventes.

L’ensemble de ces perturbations ont eu un certain impact sur les marges et sur la variation du besoin en fonds de roulement. Ceci-dit on assiste actuellement à une stabilisation des cours de la matière premières voir à une baisse par rapport à leur niveau de début d’année.

Compte tenu de l’encours des commandes actuelles, l’ensemble des revenus projetés pour le pôle mécatronique en 2022 sont déjà confirmés.

Investissements et financement :

Le Groupe One Tech continue à engager des investissements à un rythme de plus en plus soutenu eu égard aux opportunités de croissance qui se présentent. Les investissements physiques ont ainsi atteint un niveau de 16,7 millions de dinars, en forte hausse par rapport à leur niveau du premier semestre de l’année 2021, soit +45,2%.

Le plus gros de ces investissements reste toujours orientée vers l’amélioration de la qualité, l’introduction de nouvelles technologies, et le perfectionnement des systèmes d’information du groupe.

L’endettement global du groupe est en augmentation par rapport à son niveau de fin d’année 2021, passant de 154,4 MTND à 171,1 MTND, avec une composante courte plus importante permettant de parfaire le financement de l’augmentation des besoins en fonds de roulement des différentes filiales du groupe.