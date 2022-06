Délice Danone et le Groupe Délice sacrés « Annonceur de l’année 2022 » aux Pros d'Or

DELICE DANONE et Le Groupe Délice viennent d'être sacrés "Annonceur de l'année 2022" lors de l'événement « Les Pros d’Or » qui a repris de plus belle et en mode présentiel après deux ans d'absence.

Ce titre, qui représente une nouvelle catégorie, a été accordé par l’organisateur et les membres du Jury, pour récompenser la marque ou le groupe qui a le plus participé dans l’écosystème et le marché de la publicité, durant ces deux dernières années.

"L'annonceur de l'année est un acteur qui a contribué depuis son existence à tout l'essor de l'écosystème de la communication. Il a travaillé avec beaucoup d'agences média, de boîtes de production, d’agences presse...Il a aussi travaillé au niveau des médias avec de nombreux partenariats et collaborations, que ce soit au niveau des radios nationales ou locales. C'est pourquoi, Nous estimons que le Groupe Délice mérite amplement ce prix de l'annonceur de l'année", a indiqué Khaled Aouij, organiseur de cet événement.

En plus de ce titre d'annonceur de l'année 2022, Délice Danone et le Groupe Délice ont aussi glané 4 autres précieuses distinctions. Il s'agit de :

– Catégorie Design and Print : Danao (Agence Createam)

– Catégorie Mix Media : Danao (Agence Createam)

– Catégorie Social & Influencer : Danup (Agence Innov8)

- Catégorie Outdoor: Danao (Agence 3SG) campagne « Nos belles Plages »

Ces distinctions viennent attester de la dynamique créative de Délice Danone et du Groupe Délice et couronner tout un travail de partenariat avec des collaborateurs internes et externes en matière de communication et de transparence.

Ces précieuses distinctions sont venues prouver, encore une fois, la qualité des campagnes publicitaires de Délice Danone et du Groupe Délice, qui ont réussi à adopter de nouvelles approches pour rendre leur écosystème publicitaire plus fin, plus fort, plus sûr.

Au cours de cette soirée festive, qui a réuni toute la grande famille de la communication (agences de communication, annonceurs et médias), c'est la créativité tunisienne qui été à l'honneur à travers des centaines de campagnes les unes plus inédites et créatives que les autres. Et c'est en toute fierté que Délice Danone et le Groupe Délice et toutes leurs équipes se sont vu décerné le prestigieux titre d’annonceur de l’année.

Délice Danone et le Groupe Délice qui ont révolutionné l'industrie laitière en Tunisie restent toujours fidèles à leurs engagements et ne cessent de s'impliquer dans le développement économique régional et national.