TN-Optic, distributeur officiel des verres optiques japonais HOYA en Tunisie

Un partenariat stratégique entre les deux entités HOYA VISION CARE & TN-OPTIC pour faire bénéficier les porteurs de lunettes en Tunisie des meilleures solutions visuelles et des dernières technologies japonaises en matière de vision.

Dans le cadre de la continuité de sa stratégie de développement en Afrique, HOYA VISION CARE (groupe international Japonais, leader mondial de haute technologie ancré dans l’innovation des dispositifs de santé pour la vision, l’imagerie médicale et la technologie de l’information) annonce officiellement la conclusion d'un accord de partenariat avec la nouvelle société TN-Optic en Tunisie.

A travers ce partenariat, annoncé officiellement ce 23 juin 2022 au Mövenpick Hotel du Lac Tunis, en présence des équipes des deux entités, des opticiens tunisiens, des représentants de la presse locale et d’autres invités de marque, TN-Optic devient officiellement le représentant exclusif et le distributeur officiel des différents produits Hoya sur tout le territoire tunisien.

Par souci de fidélité à ses valeurs, le groupe Hoya compte mettre à la disposition de son nouveau partenaire tunisien toutes les ressources nécessaires et les solutions les plus innovantes dans le monde en matière de verres ophtalmiques. Il s'agit pour Hoya Optic et TN-Optic d'un nouveau challenge que les deux parties entendent relever ensemble dans la confiance, le respect et l'ambition d'aller encore plus de l'avant.

Grâce à son savoir-faire et à l'excellence de ses technologies brevetées, le géant japonais propose une gamme complète et très innovante de verres optiques pour satisfaire au mieux tous les besoins des porteurs tunisiens, entre autres les marques suivantes:

HI Vision Longlife (le verre le plus résistant aux rayures et le plus durable dans le monde),

Hi Vision Longlife Blue Control (Premier verre anti-lumière bleue pour plus de confort sur écrans avec une meilleure durabilité et un rendu esthétique supérieure)

Hoya Sensity 2 (Premier verre 2EN1 dans le monde pour une parfaite maitrise de la luminosité à l’intérieur & extérieur),

Nulux Trueform (le verre le plus mince au monde)

Hoya PNX (le verre le plus robuste au monde).

Hoyalux ID (premier verre progressif 100% individualisé dans le monde ),

"Avoir un partenaire bien aligné avec les valeurs du groupe et tisser des liens sincères avec les différents experts du métier, représente pour nous une véritable motivation pour investir profondément dans ce marché stratégique et aller très loin dans la satisfaction des porteurs de lunettes tunisiens".

Pour sa part, M. Faiez Hajtaïeb, CEO TN-Optic, n'a pas manqué d'afficher sa satisfaction et saluer la confiance portée en eux."Le fait qu'un groupe de l'envergure de Hoya Vision Care porte son choix sur nous témoigne d'une haute marque de confiance. Nous sommes très fiers de ce partenariat et nous mobiliserons toutes les ressources et tous les efforts pour honorer cet engagement et relever ensemble les nouveaux défis du marché".

Au cours de cette conférence de presse, suivie le 24 juin d'un séminaire, M. Fady Kamel (business development manager Hoya Vision Care), M. Saed Botma (Lens Expert Hoya Vision Care) et M. Faiez Hajtaieb (CEO TN-Optic) présenteront la stratégie HOYA TN-Optic et les différentes solutions visuelles du groupe. Par ailleurs une exposition des produits Japonais Hoya, des tests de qualité perceptuelle, des aides à la vente uniques et trois séminaires de formation auront lieu au cours de cette manifestation.