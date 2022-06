Lancement de la collection de parfums REPLICA de la marque Maison Margiela en Tunisie

Au bord de la plage à la Villa Beach Gammarth et autour d’une ambiance chic, en présence des célébrités, influenceuses, médias et clients VIP, Fatales présentera entre autres les nouveaux parfums de vos souvenirs. Chaque senteur évoque instantanément des images, des impressions et des émotions positives qui ont marqué l'inconscient collectif ainsi que notre histoire personnelle, et seront enfin présentes en Tunisie en avant-première chez Fatales.

À propos de Maison Margiela

Maison Margiela est une maison de mode française fondée à Paris en 1988 par le créateur belge Martin Margiela. Dédiée aux hommes comme aux femmes, elle se plaît à fusionner les deux genres et élabore ses créations dans une réflexion de déconstruction, de réinvention et de redéfinition des silhouettes de la mode masculine et féminine. Depuis 2012, Maison Margiela possède l'appellation Haute Couture qui lui a été attribuée par la Fédération Française de la Couture pour sa collection « Artisanal ».

En 2014, John Galliano prenait les rênes de la Direction artistique de la griffe. L'approche radicale de Maison Margiela envers son héritage iconoclaste se reflète à travers la vision poétique de la Haute Couture du créateur britannique, qui conjugue conceptualisme et talent artistique, mystère et élégance contemporaine.

Les parfums Replica

En 1994, Maison Margiela créait Replica, collection de vêtements et d'accessoires de mode inspirés de pièces dénichées aux quatre coins du globe et sélectionnées pour le caractère à la fois universel et intemporel de leur style comme de leur histoire. Chaque article est reproduit à l’identique, puis estampillé d’une étiquette blanche toute simple indiquant sa provenance, son époque, ainsi qu’une courte description de son style.

Inspirés de cette collection initiale, les parfums Replica capturent des souvenirs communs à tous ; chacun fait instantanément surgir des images, des impressions et des émotions qui peuplent l'inconscient collectif, ainsi que les histoires individuelles.

Une série de souvenirs olfactifs universels pour ressusciter une multitude d’anecdotes et de moments gravés intimes.

Pour en savoir plus : @maisonmargielafragrances #smellslikememories

Cette magnifique collection de la marque Maison Margiela est disponible maintenant en Tunisie, dans les points de vente FATALES, Tunis City, Ennaser , Azur City et Mall Of Sousse.