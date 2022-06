L’exposition (RE)BORN concoctée par la créatrice Nathalie Garçon à la Galerie Musk & Amber

Après le succès de son défilé « Over fifty et Alors ? » en Tunisie à l’Institut français, la créatrice Nathalie Garçon a encore une fois choisi son pays de cœur, la Tunisie, pour organiser son exposition (RE)BORN, en collaboration avec la galeriste Lamia Bousnina Ben Ayed.

Qu’est-ce que (RE)BORN ?

Parce qu’il y a plusieurs vies dans une vie, et que chaque vêtement a une histoire, la styliste Nathalie Garçon a eu l’idée de les (ré)inventer et de leur (re)donner vie grâce à un geste artistique.

De ses voyages autour du monde, Nathalie Garçon chine et exhume des pièces oubliées pour leur insuffler une nouvelle vie. Elle les transforme et les (ré)enchante, en s’alliant le talent d’artisanes brodeuses tunisiennes. Chaque vêtement devient ainsi une pièce unique dans cette collection Vintage hors d’âge.

Cette collection, qui est à la fois éthique et responsable, épouse l’air du temps et de l’upcycling pour (ré)inventer la mode. Abolissant le démodé et le gaspillage, ce geste créatif et engagé (re)donne un avenir aux pièces du passé.

(RE)BORN : l’exposition imaginée par Nathalie Garçon

L’exposition (RE)BORN qui recycle la fripe comme support d’expression artistique et créatif fera côtoyer créateurs tunisiens et suisses.

L’évènement labellisé Sommet de la Francophonie Djerba 2022 se tiendra à la Galerie Musk & Amber du 22 mai 2022 au 11 juin 2022. Il est soutenu par l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), l’Ambassade de Suisse en Tunisie, la fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, et l’Institut français de Tunisie.

Le lancement de l’exposition s’est fait en grande pompe avec la participation de plusieurs artistes tunisiens comme Meriem Bourderbala, Feryel Lakhdhar, Wadii Mhiri, Seif Ben Salah, Mohamed Ben Soltane, Mouna Djemal Siala, et des artistes suisses comme Rafael Kouto et Mélanie Iten, qui est venue spécialement pour l’occasion.





La chanteuse franco-tunisienne Amina a également fait le déplacement pour se donner en performance et mettre le feu durant le cocktail d’inauguration de l’exposition.

Plusieurs célébrités françaises, comme la journaliste Catherine Ceylac et les acteurs Florence Darel et Laurent Olmedo, étaient présentes pour vivre cette expérience et découvrir l’exposition en avant-première.

(RE)BORN, ce n’est pas seulement une exposition mais également un voyage immersif pour toutes les personnes qui ont fait le déplacement. Les invités suisses et français ont pu découvrir les trésors culturels et artistiques de la Tunisie. Un workshop sur le recyclage a été organisé en amont à l’espace dans la Médina « L’art Rue », en collaboration avec l’Ambassade de Suisse, en présence de Nathalie Garçon et de la créatrice suisse Mélanie Iten pour faire profiter un plus grand nombre de Tunisiens.