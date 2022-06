Renault sponsor officiel de Roland-Garros

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie marketing pour consolider sa notoriété et rendre la marque plus forte et plus populaire, Renault a opté pour des partenariats sportifs fédérateurs et rayonnants.

Et c’est ainsi que Renault s’est engagé avec la Fédération Française de Tennis pour un partenariat durable en tant que sponsor majeur du Tournoi Roland Garros réputé pour sa compétitivité et son rayonnement à l’international .

Ce partenariat couronne un travail harassant des équipes Marketing Renault et de la FFT qui partagent les mêmes valeurs et dont les histoires respectives ont été écrites à l’encre de l’effort, de la persévérance et de l’ambition d’être les porte-drapeau de la french touch et de l’excellence , le Grand Chelem pour Roland-Garros et le premium pour Renault.

Et pour célébrer ce partenariat historique, le Groupe ARTES, concessionnaire des marques Renault-Dacia organise avec le Lounge 716 une projection de la Finale masculine le dimanche.