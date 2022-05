Projet des Bibliothèques de l’imaginaire : vers la création de 100 bibliothèques dans les écoles rurales

Inauguration de la bibliothèque Lina Ben Mhenni à Bouarada et fourniture de 1000 livres et romans dans les 3 langues.

Sera inaugurée le 21 mai 2022, dans la région de Bouarada à Siliana, la bibliothèque Lina Ben Mhenni, et ce, dans le cadre du projet d'illumination visant à « cultiver » les bibliothèques dans les écoles rurales.

Le projet vient suite à l'initiative de l'écrivain et journaliste tunisien Mr Kamel Riahi sous le titre « Bibliothèques de l'Imaginaire » et ambitionne de créer 100 bibliothèques dans les écoles rurales de plusieurs régions de l'intérieur.

Ce projet de rêve vise à construire un pont entre l'intellectuel, le créateur tunisien et arabe, et l'enfant en milieu rural.

Il aspire aussi, à élever le livre en tant qu’arme face à l'ignorance et au terrorisme, et à assurer aux enfants démunis un chemin clair vers le rêve et la réussite, leur permettant d'acquérir leur droit à une culture basée sur le livre.

Des dizaines de lecteurs, écrivains, artistes, journalistes et citoyens ont contribué au projet.

La bibliothèque Lina Ben Mhenni sera ouverte à l'école primaire d'Ain Kssil dans la région de Bouarada, qui est une école rurale créée en 1980 et qui compte environ 50 élèves et est située à 5 km du centre de la délégation de Bouarada.

Cette bibliothèque nommée Lina Ben Mhenni est considérée comme la quatrième bibliothèque créée dans le cadre du même projet après l'achèvement de la bibliothèque Sghaier Ouled Ahmed, l'école Mahmoud El Messaadi et la bibliothèque Mohamed Laaribi.

Il est à noter que l'inauguration se déroulera en présence des représentants des parties impliquées dans le projet, à savoir l'Institut Arabe des Droits de l'Homme et l'Association Lina Ben Mhenni, ainsi qu'un certain nombre d'intellectuels et de militants de la région.