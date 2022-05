Ons Jabeur remercie Tunisie Telecom pour son soutien

« #Onstoppable », « l’ambassadrice du bonheur », « #EmotiONS », « Ons Tounes », «Dreams come true», « la Tunisie est fière de Ons », « Ons Jabeur met du baume à nos cœurs » ! C’est par ces hashtags, messages de compliment et d’encouragement ; avec de très fortes émotions ; que les Tunisiens petits et grands ont suivi samedi soir la finale de l’Open Madrid 2022.

Ils étaient très nombreux à enflammer les réseaux sociaux par leurs sentiments d’amour, de fierté et d’admiration pour Ons Jabeur.

Ons Jabeur ayant remporté brillamment le prestigieux tournoi de Madrid devenant ainsi la 1ère tenniswoman tunisienne, africaine et arabe à remporter un tournoi WTA 1000.

En 2020, Tunisie Telecom signe un contrat de sponsoring avec Ons Jabeur, et ne peut que s'enorgueillir depuis des succès successifs de sa chère championne, l'ambassadrice du tennis tunisien.

Ons Jabeur a été la première joueuse arabe à se hisser en quarts de finale de l'Open d'Australie en 2020, à remporter le tournoi de Birmingham en juin 2021, à se qualifier pour les quarts de finale de Wimbledon, et à remporter le tournoi madrilène.

Lassâad Ben Dhiab le Président- Directeur Général de Tunisie Telecom a déclaré à cette occasion : « Nous sommes fiers de soutenir notre championne tunisienne Ons Jabeur et de contribuer de la sorte à porter haut l’étendard tunisien dans les plus grands rendez-vous sportifs du monde. Nous avons soutenu notre favorite et nous continuerons à la soutenir parce que nous partageons ses valeurs de persévérance et d’excellence. BRAVO Ons Tounes !».

« Je profite de cette belle occasion pour exprimer à Tunisie Telecom ma reconnaissance et ma gratitude pour son indéfectible soutien et confiance ! » a souligné Ons Jabeur.

Revenant sur le partenariat liant l’opérateur national à la championne de Tennis, Hela Goucha la Directrice Exécutive de la Communication à Tunisie Telecom a déclaré « Rien ne rassemble plus que les performances sportives et personne ne le fait mieux que Ons, elle nous a inspirés, elle nous a émerveillés par son professionnalisme, sa force, sa ténacité et son patriotisme. Pour Tunisie Telecom, Ons est le modèle qui pave le chemin à des générations, nous la remercions car elle nous a donné bien plus qu’elle n’imagine. »

Tunisie Telecom, le leader du sponsoring sportif en Tunisie exprime ses souhaits qu’Ons Jabeur continue son ascension fulgurante en allant de l’avant dans sa carrière prometteuse, jalonnée de succès et trophées lors des prochains tournois pour procurer au peuple tunisien de nouveaux moments de bonheur et de joie !