Première édition de Samsung Run : La nouvelle technologie au service du sport collectif en communauté

Le semi-marathon « Samsung Run » s’est déroulé ce dimanche 13 mars 2022, aux Berges du Lac 1 – place Miami, dans une ambiance conviviale et pleine d’énergie. L’évènement sportif a réuni 1490 participants de plusieurs nationalités, entre sportifs et passionnés des espaces de course et de marche ainsi que des centaines de supporters venus apporter leurs encouragements et soutien moral à leurs proches et amis participants. Aussi, plus que 33 clubs de running étaient présents en force et ont contribué à donner de l’entrain à cette manifestation sportive dans sa 1ère édition.

L’ouverture du village a eu lieu à 7h30 avec une animation auprès du public suivie de l’échauffement des participants avec les équipes de California Gym. Après le coup d’envoi pour le démarrage des courses de 22 Km et 8 Km puis de la marche sportive de 4km, le comité des 82 jurys de la Fédération Tunisienne d’Athlétisme et les voitures équipées de Samsung ont accompagné les coureurs tout au long des parcours pour assurer le suivi et la transmission de leurs performances.

Sur les 1490 participants, 689 sont arrivés à la ligne de fin des 8 Km et 310 ont complété avec succès les 22 Km. Tous ont reçu des Médailles finishers. Des smartphones Samsung Galaxy S22 ont été décernés aux gagnants de la course 22 Km alors que les gagnants de la course 8 Km ont été récompensés avec des smartphones Samsung Galaxy A et Galaxy M. D'autres cadeaux ont été distribués pour motiver les participants distingués.

La liste complète des gagnants est disponible sur www.samsungrun.tn

À travers cette manifestation sportive, Samsung insiste que la marque a toujours misé sur les innovations technologiques pour motiver ses utilisateurs en proposant une série de produits pour les adeptes du sport.

Il est à rappeler que ce semi-marathon de Samsung a été organisé selon les standards internationaux en vigueur : chronométrage avec des dossards à puce et des tapis de contrôle, points de ravitaillement au niveau des kilomètres 5, 10, 15 et à l’arrivé, la présence d’équipe médicale et de 180 agents des forces de l’ordre pour assurer la sécurité, des zones de collecte des déchets, des médailles pour les finishers et la publication des résultats en ligne.

En partenariat avec la Fédération Tunisienne d’Athlétisme, cette première édition de Samsung Run a pour objectif d’encourager les amateurs des parcours sportifs de tous âges et horizons à faire de l’exercice physique. Une action qui vient affirmer encore une fois, l’engagement sociétal de Samsung qui a toujours noué des partenariats avec des entités sportives nationales et internationales tout en prêchant une culture du bien-être conciliant technologie, sport, écologie et protection de l’environnement.





Les regards sont désormais tournés vers l’avenir et la 2ème édition « Samsung Run 2023 ». Plusieurs coureurs ont fait part de leur satisfaction par rapport à cette première édition et ont affirmé qu’ils sont disposés à revenir l’année prochaine avec des adhérents supplémentaires. Par ailleurs, Samsung run se veut une manifestation internationale et ce, par l’hétérogénéité des participants tant sur le plan local qu’international. C’est pourquoi, l’équipe organisatrice œuvrera à faire de ce rendez-vous sportif, un brassage de nationalités sous le signe du sport collectif et du partage.

Pour plus d’informations, visitez www.samsungrun.tn.