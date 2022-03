QNB organise la campagne « Hiver au chaud », pour les enfants de Siliana

QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique, a lancé le jeudi 28 février 2022, la septième édition de sa campagne annuelle "Hiver au chaud" à l’école « Essahbine » à Siliana, en collaboration avec l'association "Sanabil Biladi" et en présence des membres de ladite association et des représentants de la banque.

Les employés de QNB ont assuré la distribution de vêtements chauds et accessoires nécessaires à la saison rude d’hiver aux élèves de l’école. La Banque a tenu, dans le cadre des mesures préventives, à distribuer des packs-covid contenant des bavettes et gel désinfectant aux élèves et à l’ensemble des participants.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la volonté du Groupe QNB à promouvoir la santé pour tous, veillant à la construction d’une société saine à travers toutes ses filiales internationales comme partie intégrante de sa stratégie visant à promouvoir la durabilité et à soutenir les initiatives sanitaires et environnementales.

