HR EXPO 2022 : Topnet signe un partenariat stratégique avec le CNFCPP

Topnet, le leader des fournisseurs de Services Internet en Tunisie, a participé durant le 1 et 2 Mars 2022 à la cité de la culture, pour la 15ème édition du salon international du développement des ressources humaines « HR EXPO 2022 » la rencontre des professionnels des ressources humaines en Tunisie, ayant pour thème : Le new deal en entreprise : Solutions Managériales et RH.

Le HR EXPO, officiellement inauguré par Monsieur Nasreddine Nsibi, Ministre de la formation professionnelle et de l’emploi, a été l’occasion pour TOPNET de signer un partenariat stratégique entre Topnet et le Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle « CNFCPP » afin d’améliorer la gestion de la Formation continue et la montée en compétence des collaborateurs Topnet par la planification de formations diplômantes reconnus et agréées par l’Etat en intégrant de nouveaux outils de formation tel que la mise en place d’une plateforme de formation à distance E-learning.

Par ailleurs, la deuxième journée fut ponctuée par l’intervention de Mme RYM Ben Dhief Akremi, la Directrice Générale de Topnet au niveau d’un atelier sous le thème de « Quels sont les défis à relever pour relancer l’entreprise en post crise ? », mettant en avant le partage d’expérience et les bonnes pratiques d’accompagnement de la transformation des métiers ainsi que le rôle stratégique des ressources humaines dans la réussite des entreprises.

Lors de son intervention, Mme Rym Ben Dhief Akremi a déclaré que « Topnet a mis l’accent sur trois principaux défis à relever à savoir ; la culture de l’entreprise, l’organisation, ainsi que les compétences managériales afin d’assurer le passage de l’employé collaborateur à l’employé partenaire de l’entreprise ».

A travers sa nouvelle participation au salon HR EXPO, Topnet confirme sa position d’acteur majeur de l’accompagnement du développement des compétences, considéré par Topnet comme étant un levier essentiel de l’épanouissement des collaborateurs dans leurs environnements professionnels en fournissant le conseil, l’accompagnement et les formations nécessaires afin de leur procurer de nouveaux horizons professionnels.