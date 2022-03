La Biat lance sa nouvelle offre digitale MyBIAT

Banque innovante plaçant la transformation digitale au cœur de sa stratégie, la Biat lance sa nouvelle offre digitale MyBIAT. Pensée, conçue et développée en étroite collaboration avec ses clients, MyBIAT est une solution digitale agile, évolutive, ergonomique et sécurisée qui offre une expérience inédite et exemplaire à l’ensemble des clients de la banque. MyBIAT répond aux standards internationaux et sera continuellement enrichie par de nouvelles fonctionnalités inspirées par les clients et les meilleures pratiques internationales ou rendues possibles grâce aux évolutions technologiques.

MyBIAT : une démarche de conception participative et inédite

MyBIAT est la nouvelle offre digitale qui met à la disposition de l’ensemble de la clientèle des particuliers de la BIAT des services souples d’utilisation et sécurisés à l’instar du suivi des produits bancaires, gestion des cartes, virements, gestion des chéquiers ainsi que d’autres fonctionnalités qui seront améliorées continuellement au gré des besoins des clients.

MyBIAT est « Conçue avec vous, pour vous » : ce slogan résume toute la démarche de conception de cette solution numérique hautement sécurisée qui place le client au centre et s’engage à lui offrir le meilleur du digital. Dès le début du projet, une méthode participative a été adoptée pour assurer un produit de qualité. En effet, des focus groupes ont été organisés avec les clients pour identifier les besoins et attentes suivis d’études qualitatives et quantitatives et de phases de tests. C’est ainsi que les premières versions de l’application mobile MyBIAT ont vu le jour et ont pu être testées sur une communauté de plus de 10000 clients « bêtatesteurs ». Des améliorations ont alors été intégrées grâce aux retours des clients. Aussi, afin d’assurer une qualité conforme aux standards internationaux, la Biat a opté pour la mise en place d’une Digital Factory avec des équipes pluridisciplinaires disposant de méthodes et moyens pour accélérer les analyses d’opportunités et mener à bien la transformation digitale de la banque.

MyBIAT : une offre digitale fiable et sécurisée

La sécurité de la plateforme est une exigence prise en compte dans les travaux de conception et de développement de MyBIAT dès le début du projet. En effet, la clientèle de la BIAT peut accéder à ses produits bancaires et effectuer des opérations en ligne en toute sécurité avec une authentification fiable et rapide. Ceci est rendu possible grâce à un service sécurisé de bout en bout, à tous les niveaux et répondant aux normes et standards internationaux. A noter que la BIAT a fait appel à un partenaire de renommée mondiale, leader dans le domaine du digital banking disposant d’une expertise pointue dans l’implémentation de logiciels sécurisés et personnalisés.

La transformation digitale au cœur de la stratégie de la Biat

MyBIAT constitue la concrétisation d’une stratégie de transformation digitale ambitieuse qui aspire à offrir des expériences de pointe et des fonctionnalités innovantes à travers des environnements digitaux intuitifs, des transactions en temps réel et une expérience client optimisée partout, à tout moment et sur tous les supports.

MyBIAT sera évolutive, agile en termes de fonctionnalités et proposera progressivement de nouveaux services digitalisés à la hauteur des standards technologiques internationaux.

Avec MyBIAT, la BIAT ambitionne de révolutionner sa relation avec ses clients en leur offrant plus d’autonomie, un gain de temps considérable et en facilitant les interactions et le suivi des opérations bancaires à distance.

Banque innovante et tournée vers l’avenir, la Biat poursuit sa dynamique de développement tirée par sa transformation digitale et sa quête continue de proximité et d’accompagnement sur mesure de ses clients.

Informations pratiques :

Le détail des fonctionnalités offertes par MyBIAT est disponible sur le site web dédié : www.mybiat.tn

Comment bénéficier de MyBIAT ?

• A partir d’un ordinateur, MyBIAT web est accessible sur le lien : http://online.mybiat.tn ,via les navigateurs web principalement Google Chrome, Chromium, Safari … ou via l’accès privé à travers le site web www.mybiat.tn

• A partir d’un smartphone, MyBIAT mobile est accessible sur les 3 stores (Google Play, AppStore et AppGallery)

• Si vous n’êtes pas encore abonné(e) à MyBIAT, vous pouvez effectuer votre souscription d’une manière autonome et facile via https://online.mybiat.tn

Pour tout besoin d’information ou d’assistance, contactez la BIAT :

- Au Numéro vert : 80 10 00 92

- Via le groupe Facebook : MyBIAT

- Par E-mail : digitalteam@biat.com.tn ou contact@biat.com.tn

Si vous êtes Tunisien Résident à l’Etranger :

- par WhatsApp au 00216 71 13 19 00

- par E-mail : Mybiat.tre@biat.com.tn

Si vous êtes Etranger Non Résident en Tunisie :

- par téléphone au 00216 71 13 19 08

- par E-mail : Mybiat.enr@biat.com.tn

Communauté de bêtatesteurs MyBIAT :

Vous souhaitez tester en avant-première les nouvelles fonctionnalités de MyBIAT et faire part de vos remarques et retours d’expérience ? Il suffit de renseigner le formulaire disponible sur le site www.mybiat.tn pour rejoindre la communauté des clients bêtatesteurs et participer au perfectionnement de l’application MyBIAT.