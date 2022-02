QNB figure parmi les 50 premières banques sur la liste des 500 banques à travers le monde

QNB la marque bancaire ayant la plus haute valeur dans la région MEA, avec une valeur de 7,056 milliards de dollars américains

Le groupe QNB, la plus grande institution financière du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), a su conserver sa position de marque bancaire ayant la plus haute valeur dans la région MEA avec une valeur de 7,056 milliards de dollars, selon le rapport annuel publié par « Brand Finance Global 500 ».

La valeur de la marque bancaire QNB a atteint 7,056 milliards de dollars contre 6,107 milliards de dollars l'année précédente.

La marque QNB occupe le 45ème rang parmi les 50 meilleures marques bancaires à l’échelle mondiale, gagnant ainsi trois places par rapport à son classement de l'année précédente, où elle était classée 48ème. L'Indice de Force de Marque (BSI : Brand Strength Index) du groupe a évolué de 82 à 83 par rapport à l’année 2021.

En dépit des défis mondiaux engendrés par la Covid-19, la banque a su renforcer son leadership en offrant une panoplie de services adaptés aux besoins de ses clients à travers son réseau de succursales en expansion à l’échelle régionale et locale.

Cette performance traduit les excellents résultats financiers et le succès de l'expansion internationale de la marque QNB sur les plus grands marchés financiers à travers le monde.

À cette occasion, Mme Heba Ali Al-Tamimi, Directrice Générale de QNB Group Communications, a déclaré : « Cette année, le groupe QNB a su renforcer sa position de leader régional en tant que la marque bancaire ayant la plus haute valeur dans la région MEA, et ce, en dépit des défis engendrés par la pandémie de la Covid-19. Il va sans dire que cette réussite reflète les performances financières et l'expansion internationale réussie de la marque QNB sur les plus grands marchés financiers à travers le monde.

Ce succès continu n'aurait pas été possible sans nos efforts soutenus visant le renforcement de l'identité de la banque et la consolidation de sa marque, outre notre souci de fournir la meilleure qualité de service à nos clients et d'investir dans le développement des solutions numériques, et ce, en accord avec la stratégie performante du groupe. »

M. David Haye, CEO de Brand Finance, a déclaré : « La croissance de QNB a surpassé la moyenne des 50 premières marques bancaires, témoignant du travail sérieux accompli afin de renforcer la marque et développer les activités au cours des dernières années. La marque du groupe QNB joue un rôle essentiel dans l'unification de ses opérations qui ont bénéficié d'investissements importants dans les services numériques destinés aux particuliers et aux entreprises, et a contribué également à consolider la position de QNB parmi les 50 meilleures marques bancaires dans le classement de Brand Finance des 500 meilleures marques bancaires à l’échelle mondiale ».

M. David Haye a ajouté : « Dans le secteur bancaire, les principaux indicateurs de performance de la force de la marque sont la perception par les parties prenantes du développement des produits et des services bancaires, la qualité des plateformes numériques, la qualité du service clients, ainsi que la capacité à joindre les clients. QNB a réalisé des performances remarquables en termes de tous ces indicateurs au cours de l'année précédente, reflétant ainsi la croissance de la valeur de sa marque bancaire et de son Indice de Force de Marque au cours des 12 derniers mois ».

Brand Finance, cabinet indépendant de conseil, spécialisé dans l'évaluation des marques, publie chaque année, la liste des 500 meilleures marques bancaires à l’échelle mondiale en collaboration avec le magazine international « The Banker », une des publications du Financial Times, principale source de données et d'analyses financières et bancaires.

Le groupe QNB, fier de sa participation en tant que Supporter Officiel de la Coupe du Monde FIFA 2022™ pour le Moyen-Orient et l’Afrique, est présent par le biais de ses filiales et succursales dans plus de 31 pays répartis sur trois continents offrant les services bancaires les plus développés à ses clients.

Le Groupe emploie plus de 27 000 collaborateurs au service de plus de 20 millions de clients dans plus de 1 000 implantations et 4500 distributeurs automatiques de billets.