M. Sadok LARIBI, Fondateur du Groupe ARVEA : entre les performances 2021 et le plan d’action 2022

Comme à l’accoutumé, le fondateur du Groupe ARVEA, M. Sadok LARIBI, a donné une allocution à l’occasion de la nouvelle année où il a étalé les réalisations de l’année révolue et révélé un plan d’action définissant les nouveaux objectifs de la nouvelle année.

Au début de son discours, M. LARIBI a tenu à exprimer son immense joie et fierté quant aux réalisations fort notables de l’année 2021.

Il a effectué ainsi une brève évaluation des plus importantes étapes de 2021 :

ARVEA a conservé sa position de Leader en réalisant le plus grand chiffre d’affaires dans l’histoire du MLM (Multi Level Marketing = Vente directe) en Tunisie.

Le même scénario en Algérie où ARVEA a également produit le plus important CA dans le secteur du MLM, depuis l’avènement de ce dernier sur le marché algérien.

Une multitude de produits ARVEA ont été élus « Meilleur produit de l’année 2021 », avec une distinction bien particulière à cette même édition, accordant à ARVEA le précieux titre de « Elu Meilleur service client ».

L’ouverture du plus grand centre logistique dans le secteur de la vente directe en Tunisie. Un espace de stockage et d’envoi de marchandises conforme aux normes internationales.

ARVEA a renoué avec les évènements de groupe après une longue rupture causée par la pandémie du covid-19. Elle a organisé en ce sens le « ARVEA Beach event » où se sont entremêlées émotions de retrouvailles et promesses pour de nouvelles ambitions.

2021 était aussi l’année de l’innovation et de la création où ARVEA a créé un nouveau concept, le « ARVEA Building days » où des séances d’écoute active, basées sur l’intelligence collective, étaient mises à disposition des meilleurs distributeurs, aussi bien en Tunisie qu’en Algérie, afin de traiter mutuellement les éventuelles problématiques du métier, écouter les différents points de vue des parties prenantes et les faire participer dans la prise de décision stratégique dans la société.

La remise de la 2ème BMW lors d’une cérémonie de grande envergure.

Après 2 ans d’arrêt, ARVEA est parvenue à organiser son incontournable soirée de Reconnaissance des managers et la soirée de célébration de son 8ème anniversaire où elle a invité la star de la chanson arabe, Saber Rebai, qui a énivré les convives et a fait de cette soirée un évènement mémorable.

ARVEA a organisé le « ARVEA Starting event » en Algérie, en présence de tous les managers algériens afin de marquer un nouveau départ et donner un nouveau souffle à leur motivation.

Nous avons été honorés par le passage de certains de nos managers dans l’émission « Injah fi hyatek » avec Hamza BELLOUMI, une référence dans le monde médiatique spécialisée dans la révélation de Success story éminentes dans la société. Cela a, sans aucun doute, démontré que le MLM prend une notoriété ascendante en Tunisie et que ceux qui réussissent ce métier sont désormais considérés comme des modèles de réussite pointus.

- ARVEA se considère précurseur du métier du MLM en Tunisie et veille à encadrer et à accompagner tous ceux qui aspirent au changement, à l’amélioration et à la reconnaissance sociale.

Puis, le fondateur a enchainé avec le plan d’action de ARVEA en 2022 où il a cité les objectifs, les évènements et les promesses de cette nouvelle année.

Le début de l’année 2022 a été marqué par l’avènement des sessions du programme ARVEA Academy qui s’est avéré à la hauteur des espérances des Conseillers tunisiens. La satisfaction mutuelle des participants d’une part et du cadre formateur d’autre part n’a fait que démontrer le potentiel de ce programme, considéré avant-gardiste à l’échelle africaine et arabe.

Les Conseillers algériens auront le même privilège que leurs homologues tunisiens vu que toutes les sessions seront reprises à partir du mois de mars en Algérie. D’ailleurs, les inscriptions ont bel et bien commencé et toutes les informations nécessaires leur seront parvenues par email ou à travers la page FB de ARVEA Algérie.

En mars 2022, une cérémonie de Reconnaissance sera organisée dans sa première édition en Algérie.

Le premier anniversaire de ARVEA Algérie sera également fêté lors d’une cérémonie de grande envergure, à l’image des performances et des grandes ambitions de la société.

En été 2022, ARVEA aura le plus grand plaisir d’organiser un des plus importants événements du MLM, le « ARVEA Speak up » où la première génération certifiée du programme ARVEA Academy aura le privilège d’être « Speakeur ».

Le plan de rémunération sera encore plus fructueux et les vendeurs auront plus d’avantages suite à l’application de certaines mises à niveau au plan de rémunération. Toutes les nouveautés seront transmises au fur et à mesure à travers le logiciel.

Le volet « Challenge » connaitra également un dénouement après une stagnation engendrée par la crise sanitaire. En effet, en 2022, ARVEA s’efforcera à réaliser tous les voyages gagnés et restés en attente et continuera sur la même lancée pour les nouveaux challenges.

Le commencement sera début février par le voyage à Dubai et la clôture de l’année par le voyage en Afrique du Sud pour les gagnants du challenge respectif.

Les voyages décernés aux gagnants des challenges 2021 seront également planifiés ultérieurement, à savoir le « Méga Big voyage » à destination de Bali-Turquie et le « Dream Big voyage » à destination de la Turquie.

L’année 2022 sera également propice au lancement des nouveaux challenges. En effet, ARVEA mettra le paquet sur son « Mega Big challenge » en offrant à ses heureux élus un voyage de rêve à destination du pays des rêves : Les Etats unis d’Amérique ; où sera planifiée la visite de trois Etats : New York, Orlando et Miami.

Un merveilleux voyage viendra de même couronner les gagnants du « Dream Big challenge » et sera à destination de l’Egypte.

Il y aura notamment les challenges nationaux qui seront communiqués aux moments opportuns.

Pour finir son allocution, M. Sadok LARIBI a remercié tous les Conseillers d’avoir cru en ce projet et avoir adopté la culture de l’excellence.

Il a ajouté que le travail paye toujours, que la réussite ne dépend que de soi et qu’il faudra se distinguer pour réussir dans le métier du MLM.