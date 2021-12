La ville de Kairouan expérimente la 5G d’Orange Tunisie

Après avoir testé la 5G avec des cas d’usage dans l’industrie, la culture et le gaming, Orange Tunisie a donné la possibilité au grand public d’expérimenter, en exclusivité, cette technologie et de vivre ainsi une expérience exceptionnelle !

En effet, et toujours en accord avec l’opportunité accordée par le Ministère des Technologies de la Communication aux opérateurs de télécommunications de faire des tests 5G, c’est aux habitants de la ville de Kairouan et plus précisément à Bab El Jalladine, qu’Orange Tunisie leur a donné rendez-vous samedi 25 décembre, afin de leur offrir et faire vivre cette opportunité unique en son genre.

Pour cela, Orange Tunisie a aménagé un espace dédié regroupant plusieurs environnements de tests 5G :

- 5G VR expérience : Un jeu VR pendant lequel les participants se sont affrontés lors d’une partie instantanée de tennis/squash futuriste, via une connexion puissante, performante et stable ;

- Tests 5G sur smartphones : Dans cet espace, les visiteurs ont pu expérimenter l’apport d’une connexion 5G sur des smartphones à travers des jeux en ligne, des speed tests et des vidéos streaming en 4K ;

- Jeux en réalité augmentée : Les joueurs ont également pu tester, dans cet univers, tout le potentiel de performance qu’offre la 5G et gagner des lots de cadeaux.

Cette journée, qui fut très animée et riche en émotions, a également permis à l’un des participants de gagner un smartphone 5G suite à un tirage au sort. Et c’est donc dans une atmosphère conviviale et accueillante que les Kairouanais ont pu tester, en avant-première, la technologie 5G d’Orange Tunisie, en vivant une expérience inédite.