Réussir ses études supérieures à Rome, à l’Université Luiss : pour un avenir brillant

Allier réussite des études universitaires, dans une grande université prestigieuse, un cadre de vie merveilleux qu’est la capitale italienne Rome, à une heure seulement de Tunis, et de réelles opportunités de recrutement ? L’Université Luiss (www.luiss.edu) l’offre aux étudiants Tunisiens qui pourront la rejoindre à l’instar de leurs près de 10.000 étudiants de 85 nationalités différentes qui l’ont déjà choisie. Elle dispose de quatre grandes filières d’enseignement : Economie et Finances, Business et Management, Droit et Sciences politiques et des enseignements, en langue anglaise, allant de la licence, au mastère et au doctorat avec des sessions exécutives pour des dirigeants d’entreprise et autres hauts cadres.

Le modèle pédagogique est fondé sur la performance. Les cours sont assurés par des professeurs universitaires, issus de 15 pays, des praticiens de haut niveau (managers, professions libérales, diplomates, grands commis de l’administration publique, etc.). Ils sont prolongés par des travaux dirigés ainsi que des sessions d’échanges et de débats. Des stages sont également prévus.

Luiss est une université jouissant d'une excellente reconnaissance internationale, reflétée par le QS World Rankings, qui l'a classée parmi les 50 meilleures universités pour la politique et les études internationales. Aussi, elle entretient un partenariat soutenu avec 303 universités et offre la possibilité d’obtenir une double diplomation.

Les résultats sont remarquables : 89 % de taux de réussite, un encadrement renforcé avec un enseignant universitaire pour sept étudiants et 94% de recrutements à la sortie de chaque promotion. Des relations étroites sont nouées avec de la centrale patronale Cofindustria, de grandes sociétés italiennes et internationales, des institutions européennes, des cabinets d’avocats et autres.

Etudier à distance, en toute flexibilité

Outre les cours présentiels sur le campus, Luiss a développé un enseignement à distance absolument innovant. Rompant avec les cours en ligne traditionnels, et découlant d’une nouvelle philosophie, il est baptisé « on-live », et centré à la fois sur l’équipe et sur l’étudiant. La clé de la méthode est le travail d'équipe et un mélange de techniques d'enseignement qui allient flexibilité et compatibilité avec d'autres engagements tout en bénéficiant d'une évaluation continue. Dans cette double approche, les professeurs, les praticiens et les étudiants peuvent travailler en temps réel mais ont également la possibilité d'assimiler le contenu des modèles asynchrones, selon à leur propre rythme.

Le bonheur d’étudier à Rome, encore plus à l’Université Luiss

C’est une double chance : Rome et le campus de l’Université Luiss. La ville-éternelle exerce un charme irrésistible. Les jeunes, plus particulièrement, apprécient ses cafés, ses restaurants, ses musées, ses jardins et le style de vie des romains et des romaines. Le campus universitaire de Luiss est lui aussi fort attrayant avec ses jardins, ses salles de cours, de sa bibliothèque et ses autres facilités.

Le bon choix

Se décider pour étudier à l’Université Luiss constituera pour tout étudiant qui l’accomplit un gage de brillant avenir. Tout est réuni pour la réussite des études, lorsque la détermination et l’assiduité sont conjuguées.

Pour s’en convaincre, il suffit d’aller sur le site web de l’Université :https://www.luiss.edu/. Grâce à une visite guidée, vous pouvez voir le campus, et connaître les détails souhaités. Vous pouvez également, contacter d’anciens étudiants, désignés comme Ambassadeurs ainsi l’équipe internationale d’orientation. Pour les détails pratiques, vous trouverez les éléments dans la rubrique : www.luiss.edu/admissions/orientation/faq. Mais, n’hésitez pas à poser des questions en remplissant un formulaire mis à votre disposition.