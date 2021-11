Sika® Bituseal, solution d'étanchéité pour toitures, fait son retour

Dans le cadre de la reprise de ses activités Bitumineuses, Sika tunisienne a organisé, un séminaire, jeudi 4 Novembre 2021, au sein de l’hôtel Sheraton, autour du thème « Membrane d’étanchéité Bitumineuse ».

Le séminaire s’est tenu avec la participation de Monsieur Ralph Chammas, Le Directeur Manager de Sika Tunisie, de Monsieur Walid Souai, Directeur prescription, marketing et marché toiture, de Monsieur Abdellatif Ben Sayah, Directeur commercial - Direct Channel et des invités du domaine de l’étanchéité.

C’est avec Monsieur Chammas que le séminaire a commencé. Il a présenté aux invités, la membrane d’étanchéité bitumineuse qui fait son grand retour en Tunisie. « Nous sommes là, aujourd’hui, pour présenter la membrane d’étanchéité bitumineuse aux spécialistes de l’étanchéité en espérant qu’ils vont l’utiliser au futur. »





Le DG de Sika a également profité pour introduire le leader mondial de l’étanchéité. Sika, marque Suisse, présente dans 94 pays dans le monde dont la Tunisie depuis 1958, elle est spécialisée dans la construction du toit au plafond, et cela, dans tous les domaines : réparation, construction, protection, etc. Sans oublier que Sika propose toute une gamme dans l’industrie.

Secondé par Monsieur Ben Sayah qui a présenté le Sika® BituSeal T-140 PG et son primaire le Sika® Igolflex®-155 EG en rappelant l’importance des membranes bitumineuses pour l’imperméabilisation des toits, des sous-sols, des structures souterraines, des ponts et autres structures. Monsieur Ben Sayah a indiqué que : « Le Sika® BituSeal T-140 PG convient pour : l’étanchéité extérieure des ouvrages enterrés et des parois soumises à l’humidité du sol, l’étanchéité des murs de soutènement, l’étanchéité des toitures plates sous la couche de protection, l’étanchéité des toitures plates ou exposées, l’Étanchéité des balcons, terrasses sous tuiles … »





Pour finir, Monsieur Souai a pris la parole pour présenter toute la gamme toiture Sika en indiquant : « En tant que fabricant exclusif de solutions complètes de membranes (monocouches & liquides), Sika peut offrir une solution système « à guichet unique » qui a fait ses preuves pour sa compatibilité et ses performances à long terme. »

Ce dernier n’a pas manqué cette occasion pour rappeler qu’« avec Sika, 10 MILLIONS m2 d’étanchéité toitures posées chaque année. » en ajoutant que « Sika est très active dans l’industrie des membranes bitumineuses depuis les années 30. »

Par la suite, Monsieur Souai s’est étalé sur d’autres solutions de toitures comme les Systèmes d’étanchéité liquide sans soudure et sans joint en citant trois membranes d’étanchéité liquide ; Sikaroof® i-cure, Sikaroof®, Sikalastic®-560 et Sikafill®.

Ce séminaire a été aussi l’occasion adéquate pour présenter les nouveautés concernant les solutions de toitures, qui seront prochainement disponibles.

Une membrane liquide transparente résistante à l’eau, se caractérisant par une isolation thermique.

Une membrane d’étanchéité bitumineuse auto-protégée avec paillettes minérales.

Pour finir, un tombola a été organisé à cette occasion en guise de remerciements pour les invités.