SICAM : Médailles d’or et de bronze au concours tunisien des produits agricoles

La société SICAM des industries alimentaires a été couronnée de deux médailles, à la troisième session du concours tunisien des produits locaux 2021, organisé récemment par l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA).

Ainsi, la confiture de coing, recette du Cap Bon a remporté la médaille d’or pour son goût unique, alors que la confiture de figue de Djebba a obtenu la médaille de bronze.

On note aussi que le concours des produits locaux tunisiens a enregistré un nombre record de participants, atteignant les 625 producteurs. 199 médailles ont été remportées par les vainqueurs dont 72 en or, 64 en argent et 63 en bronze alors que le Prix de l’Excellence a été attribué à cinq produits locaux.

Ce concours, conçu et mis en œuvre avec les consommateurs et à leur bénéfice, tout en étant ouvert à l’ensemble des producteurs locaux dont des agriculteurs, des producteurs individuels, des sociétés coopératives de services agricoles, des groupements de développement agricole ainsi que des entreprises de transformation, est organisé par l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA).

Il est placé sous la tutelle du ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche en collaboration avec le ministère de l’Industrie et des PME, le ministère du Tourisme et de l’Artisanat avec la participation de la Cité des Sciences et le soutien du « Projet d’accès aux marchés des produits des industries alimentaires » ( PAMPAT), mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et financé par le Secrétaire d’Etat suisse aux affaires économiques.