Lancement du nouveau cluster de tissage berbère à Dhkilet Toujane, financé par l’Ambassade Américaine

Sous la direction de M. Mongi Thameur, gouverneur de Gabès, le projet "Action collaborative pour les exportations artisanales "(ACEA) a organisé le mardi 28 septembre 2021, à partir de dix heures du matin, au Palais Municipal de Dhkilet Toujane, la première rencontre du cluster de tissage berbère de la région.

Le développement de ce cluster s'inscrit dans le cadre du projet "Action collaborative pour les exportations artisanales » mené par FHI 360 en partenariat avec l'Office National de l'Artisanat et avec un financement de l'Ambassade des Etats-Unis en Tunisie, d'une valeur dépassant les 15 millions de dinars. , octroyée sous la forme d'une bourse de 5 ans dans le but de soutenir et d'accompagner les artisans tunisiens dans le domaine de l’artisanat afin d'améliorer leurs capacités de production et de commercialisation pour accéder aux marchés internationaux.

Dans son discours d'ouverture, M. Mongi Thameur, gouverneur de Gabès, a souligné l'importance de la coopération bilatérale tuniso-américaine basée sur l’appui d’un développement global en mettant en œuvre des approches modernes et en échangeant les meilleures pratiques qui ont prouvé leur efficacité à l'échelle mondiale, il a aussi insisté sur les grandes opportunités inhérentes à la valorisation du patrimoine culturel de la région.

M. Wajih Hammami, représentant de l'Ambassade des États-Unis d'Amérique, a mis en exergue l'importance du secteur artisanal comme locomotive de développement pour le gouvernorat de de Gabès dans son ensemble et pour la région de Dhkilet Toujane en particulier, soulignant que le projet ACEA peut être librement déployé et modifié en fonction des besoins des artisans, tandis que M. Mohamed Amine Sdiri a affirmé la volonté du projet d'accompagner les artisans dans les axes de qualité des produits, de commercialisation, d'exportation et d'accès aux matières premières. M. Karim Louhichi, directeur des études et de la coopération internationale à l’office national de l’artisanat, a mis l’accent sur le rôle des clusters dans la réalisation d'une croissance collective équitable et durable.

Il est à noter que le marché américain est devenu l'une des destinations les plus importantes des exportations tunisiennes de produits artisanaux, puisqu'il a dépassé les 25,8 millions de dinars en 2020 contre 1 million de dinars en 2009.