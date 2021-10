6ème édition des Trophées de Femmes Entrepreneures en Tunisie : la MAE assurances engagée pour l’entrepreneuriat féminin

Etant une assurance engagée pour l’égalité des chances et l’autonomisation des femmes, la MAE assurances s’est associée à Managers Magazine pour le soutien de la 6ème édition des Trophées de Femmes Entrepreneures de Tunisie. Un événement qui vise à encourager l’initiative féminine et à valoriser l’entrepreneuriat féminin en Tunisie.

La MAE assurances a parrainé la Lauréate Chahrazed Remadi, dans la catégorie services, fondatrice d’une startup dans le voyage à expérience. Cette passionnée de voyage-découverte a développé une plateforme, qui propose à la communauté des voyages inédits, offrant une véritable expérience humaine. Face à la pandémie du COVID-19, la jeune femme et son associé ont conçu un jeu de société qui consiste à voyager sur une carte, donnant ainsi la possibilité à tous de découvrir le monde, sans avoir à se déplacer.

En plus du parrainage de la Lauréate dans la catégorie services, la MAE assurances, s’est engagée à offrir une assurance multirisque professionnelle « Rezkek » aux 7 lauréates de la 6ème édition, afin de couvrir leur activité professionnelle des risques.

Ce partenariat, entre la MAE assurances et les Trophées de Femmes Entrepreneures de Tunisie, qui se veut solide et durable, est conforme à l’ADN de la MAE, première institution financière sociale et solidaire en Tunisie, engagée à placer l’humain au cœur de son activité et ses préoccupations.

En effet, cet engagement envers l’entrepreneuriat féminin réaffirme l’identité renouvelée de la MAE assurances d’être une communauté humaine, ayant pour objectif de favoriser l’intérêt général.