QNB poursuit son soutien à la campagne nationale pour la rénovation des établissements d'enseignement

Dans le cadre de la convention conclue avec le ministère de l’éducation visant à apporter une contribution à la restauration et la maintenance des établissements scolaires, le Groupe QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique , vient d’organiser une cérémonie à l’école El Amal à Hammamet au Gouvernorat de Nabeul en présence de Monsieur le Ministre de l’Education Fathi SLAOUTI et de Monsieur Lotfi DEBBABI, Directeur Général de QNB Tunisie , des représentants de la banque et du Ministère de l’Education pour fêter l’achèvement des travaux de restauration du bloc sanitaire de l’école.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’implication du Groupe QNB dans les programmes et initiatives ciblant le développant durable dans divers domaines et particulièrement celui de l’éducation en améliorant les conditions des établissements scolaires pour les générations futures.

Le Groupe QNB continue à apporter son soutien à la société civile et les institutions de l'État et a précédemment participé au cours de l’année 2020 à une campagne de sensibilisation à l’école « Eltamayoz » sise au Gouvernorat de Nabeul pour inciter les élèves à la lecture. Ceci dans le cadre de l'importance du rôle de la lecture dans le processus de socialisation. Dans ce contexte, QNB avait procédé à l’ameublement d’une bibliothèque avec une salle de lecture d’environ 1 000 livres.

Il est à noter que la banque est présente sur 13 gouvernorats à travers ses 37 agences dont deux agences dédiées aux clients QNB First à Tunis et Sousse, 4 agences dédiés aux Entreprises à Tunis, Sousse et Sfax et 4 Box de change (3 bureaux à l’aéroport Tunis –Carthage et un Box à l’aéroport de Djerba).

Le Groupe QNB, titulaire du titre de la plus haute valeur commerciale au Moyen Orient et en Afrique, est fier de sa participation en tant que Supporter Officiel de la Coupe du Monde FIFA 2022™ pour le Moyen Orient et l’Afrique et la banque Qatarie Officielle de la Coupe du Monde des Clubs, FIFA Qatar 2020™.

Le Groupe QNB est présent par le biais de ses filiales et succursales dans plus de 31 pays répartis sur trois continents offrant les services bancaires les plus développés à ses clients. Le Groupe emploie plus de 28.000 collaborateurs dans le monde, au service de 20 millions clients à travers 1 000 implantations et 4600 distributeurs automatiques de billets.