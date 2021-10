La BH Bank réaffirme son ouverture sur l'Afrique

Le Directeur Général de la BH Bank, Mr Hichem REBAI a reçu une délégation de la Banque Congolaise de l’Habitat ( BCH), présidée par son Directeur Général Mr OSCAR EPHRAIM NGOLE et ce, dans le cadre d’une visite de travail au terme de laquelle, les deux banques ont pu définir le contour de leur partenariat outre les relations historiques en capital via la participation de la BH Bank dans le capital de la BCH .

Les thématiques débattues ont concerné essentiellement les conditions d’amélioration des flux financiers au bénéfice des clients des deux banques ainsi que l’accompagnement à l’international des opérateurs économiques tunisiens et congolais.

Il a été également discuté des formes de coopération possibles en s’appuyant sur l’avantage procuré par chacune des deux banques et notamment le savoir-faire de la BH Bank et de ses filiales dans le domaine de l’Habitat aussi bien dans la promotion immobilière que dans les produits d'assurance et de crédits logements.

La rencontre a été également l’occasion de renforcer une relation de synergie avec la TFBank, déjà en relation de flux avec la BCH.

La présence de Mme Lilia Meddeb, le Directeur Général de la TFBank, au cours de cette visite a été l’occasion de réaffirmer l’intérêt accordé à ce type de synergie triangulaire et de l’importance de consolider ce partenariat au bénéfice de nos clients et de la qualité d’exécution des opérations à l’international.