Tunisie Telecom, premier sponsor officiel du sport tunisien, fête le sacre de l'équipe nationale de basketball

S’est tenue, du 24 Août au 5 Septembre 2021, la 30ème édition du FIBA AFROBASKET, prestigieux tournoi de basketball réunissant les sélections nationales des différents pays africains.

Et cette année, sur les terres Rwandaises, notre équipe nationale a remis son titre de 2017 en jeu face à de redoutables adversaires tels que l’Égypte, Le Sénégal, et Le Nigéria …

6 matchs, 0 défaites !

De quart-temps en quart-temps, la Tunisie n’a eu de cesse de briller, d’avancer, de vaincre, se hissant ainsi en final de l’AFROBASKET 2021. Et le dimanche 5 septembre, à l’issue du match les opposant à la Côté d’Ivoire, nos géants du basketball tunisien ont été sacrés Champions d'Afrique pour la seconde fois consécutive et la troisième dans l’histoire de l’équipe nationale.

Tunisie Telecom, partenaire officiel de la FTBB et indéfectible soutien de son équipe nationale de Basketball, a soigneusement suivi leur remarquable parcours et a tenu à dignement les féliciter dès leur retour en Tunisie.

Quand la fierté porte un nom : l’équipe tunisienne de Basketball

Ce lundi 13 septembre 2021, les champions d’Afrique ainsi que les membres de la Fédération Tunisienne de Basketball ont été conviés aux locaux de Tunisie Telecom du côté d’El Manar où les attendaient M. Samir Saied, PDG de Tunisie Telecom.

Félicitations, échanges et mise à l’honneur étaient maîtres mots de cette rencontre comme le précisait M. Saied : « L’équipe de Basketball a eu un parcours exemplaire et cette victoire n’est autre que le fruit d’un dur labeur. Ce succès résulte, en effet ,d’un travail acharné, d’une gestion rigoureuse et d’un investissement à la hauteur de toutes les attentes … Valeurs que nous partageons et chérissons au sein de Tunisie Telecom. Il s’agit là de la réussite d’une équipe, d’un partenariat et de toute une patrie. »

M. Ali Benzarti, Président de la Fédération Tunisienne de Basketball, a également tenu à partager que « Le cheminement n’était pas évident puisque la Tunisie était détentrice du titre en 2017 et se devait donc de le garder. Ne pas décevoir les supporters, les fans de la première heure mais aussi le partenaire Tunisie Telecom qui croit en nous , tels étaient les objectifs de l’équipe … Et aujourd’hui nous revenons Champions d’Afrique 2021 et savourons ce titre qui fait suite à des mois d’entrainement, de dévouement, de concentration, d’adaptation aux situations sanitaires etc … Je suis fier de mon équipe et fier du partenariat avec notre sponsor Tunisie Telecom ».













Le PDG de Tunisie Telecom a clos cette rencontre en soulignant que l'opérateur national demeurera le premier sponsor officiel du sport en Tunisie, rappelant au passage sa continuelle présence et son inaltérable collaboration avec la Fédération Tunisienne de Basketball pour les projets et tournois à venir.