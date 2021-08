Avec Orange Tunisie, recyclez votre téléphone usagé et faites un geste pour la planète !

Pour encourager ses clients à adopter davantage des écogestes, Orange Tunisie lance au sein de ses boutiques, et en partenariat avec la Société Tunisienne de Recyclage des Métaux (STRM), entreprise agréée par l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED), une action de collecte de téléphones mobiles usagés et autres accessoires technologiques, à des fins de recyclage.

En effet, les téléphones mobiles, les chargeurs, les tablettes, etc. comportent des éléments polluants et toxiques pour l’environnement. Aujourd’hui, 80% du poids environnemental des terminaux mobiles est généré par leur phase de fabrication mais aussi par les équipements arrivés en fin de vie. Pourquoi ? Parce que les matériaux subsistent, même quand les terminaux ne fonctionnent plus.

Pour cette raison tout particulièrement mais aussi parce que Orange Tunisie s’est engagé à préserver l’environnement et réduire son empreinte écologique, l’opérateur se devait de lancer et soutenir cette action de collecte et de recyclage de mobiles usagés, une première en Tunisie.

Orange Tunisie a ainsi mis en place dans l’ensemble de ses boutiques (mais aussi de ses bâtiments administratifs), des bacs de recyclage pour permettre à ses clients (et ses salariés) d’y déposer leurs mobiles usagés ou d’autres accessoires technologiques en fin de vie, considérés comme des déchets nocifs pour l’environnement. STRM intervient pour les collecter et les recycler, en présence d’un huissier de justice, dans le strict respect des normes environnementales en vigueur dans le pays.

L’objectif de cette action écoresponsable est également de sensibiliser les salariés et les clients et, bien au-delà, tous les Tunisiens, à l’impact négatif sur l’environnement, des téléphones mobiles et équipements technologiques obsolètes et de les accompagner au mieux et pas-à-pas dans une démarche de réduction de leur empreinte écologique.

Et pour réussir cette action et inciter le plus de clients possible à déposer leurs téléphones usagés, Orange Tunisie a décidé de lancer, dans le même temps, un jeu en ligne accessible via l’application My Orange, sur la rubrique Quiz My Orange. En répondant correctement à des questions qui concernent le recyclage, le client sera récompensé en participant à un grand tirage au sort.

De plus, tout client qui dépose son mobile usagé dans l’un des bacs de recyclage prévu à cet effet se verra tout aussi récompensé en participant également au grand tirage au sort, prévu le 30 septembre 2021, avec à la clé de nombreux lots à gagner. Un petit geste récompensé qui pourrait faire un grand bien à notre planète !

Plus que jamais, le recyclage des téléphones mobiles usagés est bel et bien un impératif environnemental pour Orange Tunisie !