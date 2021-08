Maintien de la certification MSI 20000 pour la BNA

Dans le cadre du suivi régulier de l’activité financière de la Banque Nationale Agricole, en conformité avec les exigences de validation de sa certification au référentiel MSI 20000, la banque a passé avec succès son Audit du dernier exercice.

Après une évaluation consacrée notamment aux derniers résultats et positionnements de la banque, les équipes d’audit ont approuvé la conformité générale de la BNA, au regard des exigences bancaires internationales de solidité et de performance financière, tout en mettant en exergue les points de consolidation à renforcer pour les prochains diagnostics.

Le rapport d’évaluation a notamment permis d’examiner les orientations stratégiques de la banque en matière de gestion des schémas de financement, de gouvernance des risques techniques, de management des niveaux de liquidité et de pilotage des vecteurs bancaires primaires (collecte de dépôt et distribution de crédits).

Les conclusions du rapport de conformité ont permis de noter les progrès de la Banque Nationale Agricole, tout au long des derniers exercices, sur un bon nombre de thèmes de la gestion financière bancaire, notamment en matière de Gestion des Passifs, de Rentabilité Opérationnelle et de Gestion des ressources humaines.

Par ailleurs, les auditeurs ont examiné avec les équipes financières de la banque, l’ensemble des actions et des mesures de remédiation à entreprendre, afin de poursuivre les efforts d’amélioration et de perfectionnement de la qualité de la situation financière de l’établissement, malgré un contexte difficile sur le plan national et international.

L’avis de conformité officiel, émis de Paris par Coficert pour la Banque Nationale Agricole, lui permet donc de jouir du statut MSI 20000 et ce, jusqu’au prochain audit de suivi, prévu en Mai 2022, en accord avec les procédures et la réglementation internationale des certifications qualité/système.

La certification délivrée par l’Organisme COFICERT, témoigne de la résilience financière de la BNA et de sa capacité à assurer une dynamique de croissance soutenue par une expertise incontournable dans tous les métiers.

RAPPEL :

MSI 20000

MSI 20000 pour Market Standard Indicator – index 20000, est le standard dédié à la qualité financière des entreprises et des institutions. Le cahier des charges MSI 20000 présente les exigences requises en matière de qualité financière, décliné par secteur d’activité. La norme est aujourd’hui portée et régulée par MSI OBSERVATORY.