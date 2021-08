Socotra - 110 millions de dollars d'aide des EAU pour surmonter les difficultés

ABOU DHABI, 31 juillet 2021 (WAM) - L'aide au développement et aux secours fournis par les Émirats arabes unis (EAU) au gouvernorat de Socotra depuis 2015 a permis à l'archipel de surmonter ses nombreux défis et ses conditions humanitaires désastreuses et a aidé les autorités locales à améliorer la vie et les moyens de subsistance du peuple Soqotri.

L'aide fournie à l'île de 2015 à 2021 s'élevait à 110 millions de dollars, selon les rapports officiels, avec des organisations donatrices dont le Croissant-Rouge des Émirats (CRE), la Fondation Khalifa ben Zayed Al Nahyane, la Fondation humanitaire et scientifique Cheikh Sultane ben Khalifa Al Nahyane, le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement (FADD) et le Centre de gestion des déchets d'Abou Dhabi.

Cette aide, qui a soutenu les secteurs les plus vitaux du gouvernorat, couvre les domaines des services sociaux et de santé, des fournitures de base, du transport et du stockage, de l'éducation, de la pêche, de la construction, de l'éducation publique, de l'énergie, de l'eau et de la santé publique, du soutien gouvernemental et de la société civile.

Aéroport et port L'aide des Émirats arabes unis a permis de restaurer l'aéroport de Socotra, lui permettant de servir le processus de développement et de faciliter le transport vers et depuis l'île. Ce soutien comprenait l'amélioration de l'éclairage de l'aéroport, le maintien de sa clôture de 9 kilomètres et la construction de deux salles VIP et de salles séparées pour l'inspection des bagages. De plus, les Émirats arabes unis ont contribué à la restauration d'une jetée de 90 kilomètres de long et à l'augmentation du tirant d'eau à une profondeur de 4 mètres et demi pour recevoir les gros navires. Un certain nombre de centrales solaires ont également été construites.

Secteur de la santé Les Émirats arabes unis ont contribué à améliorer les performances du secteur de la santé de l'île, en soutenant et en exploitant des hôpitaux et des centres médicaux, en fournissant du matériel médical et des ambulances, en créant un centre d'urgence entièrement équipé et deux salles de chirurgie, et en faisant don de 13 lits et d'une unité de soins intensifs, conformément aux normes internationales, ainsi que l'agrandissement de l'hôpital Cheikh Khalifa et l'augmentation de sa capacité de lits à 42, ajoutant 4 lits à l'unité de soins intensifs. Une unité d'hémodialyse comprenant cinq machines à laver a également été ajoutée. 16 machines de tomodensitométrie ont également été installées.

Secteur de l'énergie Les Émirats arabes unis ont établi quatre centrales électriques, installé des groupes électrogènes dans des villages reculés, créé un réseau de distribution pour plus de 30 sites, installé un éclairage public à l'énergie solaire et établi deux centrales solaires, l'une à Hadibo d'une capacité de 2,2 mégawatts et l'autre un autre à Qalansiya d'une capacité de 800 kilowatts. Elle a également construit des stations de stérilisation de réservoirs d'eau, foré 48 puits artésiens et construit des pompes pour extraire l'eau à l'aide de l'énergie solaire.

Infrastructure Les projets de développement des Émirats arabes unis ont contribué à renforcer le processus de développement de l'île. Dans ce cadre, le Fonds de développement d'Abu Dhabi (FADD) a soutenu l'île à travers plusieurs projets couvrant la reconstruction de routes principales et de stations d'eau potable et le financement de centrales solaires.

La Fondation Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyane a soutenu l'autorité du gouvernorat en mettant en place un nouveau système financier et administratif et a fourni à son bureau de santé publique des fournitures et des équipements de base. Une cellule d'information et de statistiques a également été créée pour améliorer le contrôle financier et administratif.

Les Émirats arabes unis ont également soutenu l'Union des coopératives de pêche de l'île et 27 associations de pêcheurs, ainsi que des zones de mouillage établies, construit des installations appropriées et restauré 8 bâtiments, dont un marché aux poissons, ainsi qu'une usine de poisson d'une capacité de production de 500 tonnes par mois qui emploie 500 personnes locales tout en faisant don de 30 bateaux de pêche, 10 réfrigérateurs et 13 isolateurs pour le transport des poissons.

En outre, les Émirats arabes unis ont soutenu le secteur des transports publics et maritimes de l'île en faisant don de quatre bus de transport scolaire et en louant 15 bus pour transporter les étudiants dans le désert.

Secteur de l'éducation Les Émirats arabes unis ont offert des bourses universitaires à 80 étudiants locaux pour étudier en Égypte, ainsi qu'à 40 autres à l'Université des Émirats arabes unis. Elle a également lancé divers projets éducatifs, notamment la restauration d'écoles locales et la construction de nouvelles classes, et l'inauguration de l'Institut de conseil et de formation de Socotra.

En outre, les Émirats arabes unis ont fourni au secteur de l'éducation de Socotra des enseignants étrangers, embauché quelque 440 enseignants locaux, fait venir 17 enseignants d'Égypte, organisé des cours de soutien pour les lycéens et inauguré l'école Ataya et deux laboratoires. Il a également imprimé 227 000 manuels. Les Émirats arabes unis ont également créé l'Université de Socotra et ouvert 2 collèges.

Aide humanitaire Les organisations humanitaires des Émirats arabes unis ont soutenu l'île en distribuant diverses fournitures de secours aux personnes touchées par la situation humanitaire désastreuse, ainsi qu'en secourant les victimes des cyclones, "Makunu" et "Shapla", et en construisant 161 unités résidentielles à Zayed City, 21 en Dafarh, 51 à Arshani, et d'autres unités à Zaheq et Dixam. Une aide financière et alimentaire a été apportée aux cas nécessiteux.

Affaires sociales Les Émirats arabes unis soutiennent les projets locaux d'Iftar du Ramadan depuis de nombreuses années et ont restauré des mosquées et leur ont fourni de l'électricité et de l'eau. Dans le même cadre, il a permis à des jeunes souhaitant se marier en organisant et finançant 4 mariages collectifs.

Elle a également apporté une aide financière aux retraités et soutenu près de 1 500 familles, en plus d'organiser des événements culturels, patrimoniaux et sportifs, dont le Festival de poésie de Socotra, le marathon de la corniche, l'ironman et la course de chameaux.

Familles productives Les Émirats arabes unis ont soutenu des projets pour les familles productives et les associations familiales et féminines, en fournissant des machines à coudre, en organisant des ateliers pour les filles et en leur permettant de participer à des festivals du patrimoine aux Émirats arabes unis, en créant un centre de l'enfance et de la maternité et en formant des agriculteurs, en particulier de palmiers cultivateurs d'arbres. Il a également construit un abattoir et une usine de dattes d'une capacité de 1200 tonnes par an sur l'île et a soutenu les petites et moyennes entreprises. Des fermes couvrant 31 hectares ont été établies et les agriculteurs ont été formés.