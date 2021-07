Ooredoo lance une campagne citoyenne de sensibilisation

Le géant de télécommunication, Ooredoo, a annoncé le lancement d’une campagne citoyenne afin d’appuyer l’effort national de lutte contre la propagation du Coronavirus en Tunisie.

A ce sujet, Ooredoo a précisé qu’elle entamera une campagne d’affichage urbain afin d’inciter à une prise de conscience générale. L’entreprise vise à sensibiliser les citoyennes et citoyens tunisiens à sacrifier leurs habitudes estivales et à contribuer au sacrifice national dans la lutte contre la pandémie. Cette objectif vient directement renforcer le défi auquel fait face l’armée blanche et l’ensemble des intervenants dans cette guerre contre le Coronavirus.

Par ailleurs, l’affichage urbain prendra la forme de dialogues et d'échanges entre les citoyens et le Coronavirus, soulignant le sérieux et l’engagement de la Tunisienne et du Tunisien dans le respect des mesures sanitaires et leurs implications dans l’effort nationale pour dépasser la crise.

Soucieux de la réussite de la campagne citoyenne et s’adressant à l’ensemble du peuple tunisien, l'opérateur Ooredoo a décidé d'employer un hashtag basé sur un jeu de mot inspiré d’un proverbe tunisien.

Fidèle à ses principes et à son engagement sociétal, Ooredoo a opté pour une stratégie de marketing responsable digne d’une marque citoyenne par excellence. L’opérateur a, ainsi, affirmé son accompagnement continu à la Tunisie dans la lutte contre le Coronavirus en mettant en œuvre l’ensemble de ces ressources.