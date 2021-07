Le Groupe QNB : Résultats financiers au 30 Juin 2021

Le Groupe QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique (Région MEA), vient de rendre public ses résultats du premier semestre 2021.

Les bénéfices nets ont atteint au 30 Juin 2021, 6,8 milliards QAR (1.9 milliards USD), réalisant ainsi une progression de 6% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Le total des actifs a par ailleurs augmenté de 10% par rapport à Juin 2020, pour atteindre 1.065 milliards QAR (293 milliards USD) au 30 Juin 2021. Le résultat d’exploitation s’est élevé au premier semestre de 2021 à 13,6 milliards QAR (3,7 milliards USD), en augmentation de 6% par rapport à la même période l’année écoulée.

Les crédits à la clientèle dont l’encours a atteint au 30 juin 2021, 747 milliards QAR (205 milliards USD) en augmentation de 6% ont représenté le principal contributeur à la hausse du total des actifs. Côté ressources, le Groupe QNB a réussi à diversifier ses dépôts clientèle ce qui leur a permis d’atteindre un volume de 767 milliards QAR (211 milliards USD).

Le Groupe a continué à mener sa politique de rationalisation des coûts, qui, associée à la génération de revenus durables lui ont permis d’améliorer son coefficient d’exploitation qui a atteint 22,9% au 30 Juin 2021, soit l’un des meilleurs ratios réalisés par les grandes institutions financières de la région MEA.

Durant le premier semestre 2021, le Groupe a augmenté le volume des provisions à 2,9 milliards QAR (793 millions USD). Le taux des créances non performantes a légèrement augmenté et a atteint 2.3% au 30 Juin 2021. Ce taux étant l’un des plus faibles des institutions financières de la région MEA, il reflète la qualité du portefeuille crédits du Groupe et la gestion efficace du risque de crédit. La politique prudente du Groupe en termes de provisionnement s’est poursuivie et a permis d’atteindre un taux de couverture des créances classées de 108% au 30 Juin 2021.

Le total des capitaux propres a progressé de 6% par rapport à la même période de l’exercice précédent, pour atteindre 98 milliards QAR (27 milliards USD) au 30 Juin 2021. Le bénéfice par action a atteint 0.68 QAR (0.19 USD). Au 30 Juin 2021, le Groupe QNB a affiché un solide ratio d’adéquation des Fonds Propres ayant atteint 18,8% en net dépassement des exigences de la Banque Centrale du Qatar et du Comité de Bâle.

Le Groupe QNB dispose d’une clientèle de 20 millions clients avec plus de 28000 collaborateurs répartis sur 1000 sites et dispose de plus de 4600 distributeurs automatiques de billets.