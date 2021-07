OPPO annonce des offres exceptionnelles pour célébrer les bacheliers 2021

OPPO vient de lancer une campagne intitulée ‘‘graduation’’ pour célébrer les bacheliers 2021.

Réunies autour de leurs réseaux sociaux, les 4 célébrités représentantes de la marque en Tunisie : Yassine Ben Gamra, Maram Ben Aziza, Nassim Ziadia et Myriam Boukadida ont soutenu les élèves du baccalauréat 2021 en présentant leurs plus sincères vœux de félicitations et d’encouragements.

Elles ont également communiqué qu’à l’occasion de cette célébration, OPPO vient de lancer un pack spécial BAC (regroupant un OPPO Reno5 et une OPPO Band) et des réductions exceptionnelles sur trois de ses smartphones de la série A (A54, A74 et A94).

Le pack spécial BAC 2021 et les réductions sur les smartphones de la série A sont disponibles à partir du 1er juillet jusqu’au 31 juillet 2021 dans toutes les boutiques agréées OPPO.

Pack Spécial Bac 2021 : Reno5 et OPPO Band

OPPO Reno5 : plus qu’une prouesse technologique

Fin, léger et rapide, l’OPPO Reno5 est alimenté par la technologie la plus récente d’intelligence artificielle (IA) et propose des innovations en matière de photographie et de vidéo. Disponible en deux couleurs : Starry Black et Fantasy Silver, le smartphone offre des options multiples et est équipé du ColorOS 11.1.

OPPO Band : un bracelet connecté et utile

L’OPPO Band est un bracelet connecté avec un écran AMOLED couleur de 1,1 pouce qui constitue un réel plaisir pour les yeux. Le bracelet offre une large gamme de fonds d'écran disponibles et un large éventail de choix pour le cadran.

Il dispose d’une fonction de surveillance de la santé, une surveillance de la fréquence cardiaque, une surveillance de la SpO2, ainsi que de 12 modes d'entraînement physique.

La série A d’OPPO : finesse et légèreté

La série A d'OPPO connue par ses smartphones A92, A54 et A74 est toujours là pour vos plus beaux moments du quotidien. Qu'il s'agisse de photographie, de musique ou de divertissement, la série A vous fait profiter davantage de chaque instant, avec un design ultra fin, des fonctionnalités photographiques avancées et un grand écran immersif, ainsi qu’une batterie très performante.

Plus performant que ses prédécesseurs, avec une capacité de batterie plus élevée et des vitesses plus rapides, l’OPPO A94 est emballé dans un design simple, fin et élégant. Ce smartphone est conçu pour les amateurs de photographie à la recherche d'un appareil puissant et durable qui offre un mélange de nouvelles fonctionnalités vidéo amusantes avec une charge rapide 30W VOOC 4.0 et une grande batterie 4310 mAh.

Les deux smartphones A54 et A74 partagent la plupart des caractéristiques techniques d’OPPO A94. Leur distinction étant surtout ciblée sur la puissance et le stockage.

La série A, connue pour son concept de design fin vous permettra d’apprécier l'élégance grâce à un corps ultra fin et une résistance améliorée aux chocs et aux chutes. Les smartphones de cette série sont de beaux outils de productivité qui facilitent plus que jamais les multitâches en déplacement. Ils proposent des fonctionnalités de sécurité et de confidentialité strictement conçues pour récupérer vos données ou les garder à l'abri des regards indiscrets.