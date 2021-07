Port Financier de Tunis : Le Groupe Franco-Tunisien Alliance honore son engagement et livre les villas de Tunis Bay Golf Résidence

« Nous nous sommes engagés à donner naissance à cette nouvelle résidence golfique exceptionnelle en Tunisie. C’est grâce aux efforts consentis de toute une équipe, de tous nos partenaires et également à l’appui des autorités et de l’Etat qui nous a aidé à faire vivre ce projet titanesque. Nous commençons aujourd’hui la livraison des villas de la première des 4 tranches au cours desquelles nous remettrons presque 500 clés. »

C’est à travers ces mots que M.Samir JAIEB PDG du groupe Franco–Tunisien alliance Immobilier a lancé la cérémonie tenue pour fêter la remise des clés des villas de la première tranche de Tunis Bay Golf Résidence, ce jeudi 01 juillet 2021 à Raoued.

Il ajouté « Malgré les conditions sanitaires difficiles qu’affrontent le pays et le monde entier, nous n’avons à aucun moment décidé ou même fait allusion à un possible arrêt des travaux. Avec tous les obstacles face auxquels nous nous sommes confrontés, nous avons également dû subir des retards incompréhensibles de l’autre partie du projet représentée par GFH et qui est en charge du volet infrastructure. L’essentiel pour nous aujourd’hui c’est que notre groupe a honoré son engagement envers les propriétaires, qui ont cru en nous. Voilà le résultat, une nouvelle ville est née et qu’elle belle ville ».

La remise des clés a été fêté lors d’une cérémonie à laquelle étaient présents les propriétaires des premières villas livrées, ainsi que de nombreux journalistes venus assister au lancement des remises des clés, qui seront quotidiennes.

M.JAIEB a indiqué « Ce projet est très important pour notre groupe et nous ne lésinerons pas sur les moyens pour garantir sa pérennité, en tant que seul représentant dans le conseil d’administration de Tunis Bay Project company, la société qui pilote ce projet de prendre toutes les décisions nécessaires ».

Tunis Bay Golf Résidence est une référence des golfs résidentiels touristiques en Tunisie. Située en plein cœur de la méditerranée dans la plage de Raoued région d'El Hessiane, elle fait partie intégrante du projet « Tunis Financial Harbour » plus connu sous le nom du « Port Financier de Tunis », considéré comme le projet immobilier et de loisir le plus ambitieux et le plus important en Tunisie. Il a été initié en 2016 par le groupe GFH, une banque d'investissement au Royaume du Bahreïn.

Mais malgré son statut de banque d’investissement et sa puissance financière, le GFH a engendré des retards qui sont à ce jour inconnus, le Groupe Alliance Immobilier a depuis 2016 fait l’acquisition de la partie Golf et Villas et a depuis toujours répondu présent, tant sur la logistique que sur le plan humain. Les travaux qui lui sont relatifs ont été menés à termes, certes avec du retard mais qui n’est à aucun moment du ressort du groupe immobilier.

Outre son engagement auprès de l’Etat Tunisien et de son gouvernement, Le GFH avait pour mission de réaliser et faire sortir de terre la nouvelle ville qui devait composer le Port Financier de Tunis. Un Mall, des universités, des cliniques, une marina, un golf et bien d’autres choses qui n’ont malheureusement pas été faites.

Comble de son manquement envers ses engagements, même la distribution de l’eau et de l’électricité a été prise en charge par le Groupe Alliance Immobilier. Ce même groupe s’est démené afin d’atténuer ce retard dû au GFH qui malgré son assise financière plus que confortable n’a malheureusement fait qu’obstruer la possibilité de voir un tel projet se réaliser en Tunisie.

Près de 500 villas réparties sur une superficie de 127 ha, c’est le luxe qu’offre Tunis Bay Golf pour ses futurs acquéreurs. 127 villas composant la première tranche, ont déjà été vendues pour une clientèle de qualité dont une majorité des Tunisiens résidents à l’étranger TRE, des médecins, des avocats, des hommes et des femmes d’affaires et aussi des artistes tels que la vedette internationale Dhafer El Abidine .

La commercialisation de la deuxième tranche arrive bientôt à sa fin, c’est dire de la confiance des nouveaux acquéreurs vis-à-vis du groupe Alliance Immobilier, en charge de la construction de la partie résidentielle du méga projet « Tunis Financial Harbour » depuis 2019. Chaque villa a été pensée comme une villa unique avec de grands balcons et terrasses permettant de profiter de cet environnement d’exception.

Par ailleurs, le projet comportera un terrain de golf de 80 hectares correspondant aux normes internationales et à son emplacement situé à proximité des principaux sites touristiques et historiques (à moins de 20 minutes de l’aéroport de Tunis Carthage), ce projet unique en son genre deviendra certainement la référence des golfs résidentiels touristiques en Tunisie.