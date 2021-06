Offres d'emplois/Juin 2021 présenté par Samari Consulting

Créé en 2015 et situé en plein cœur de La Marsa Saf Saf, Samari Consulting est un cabinet de Headhunting (Chasse de Têtes) et de Coaching en compétences non-techniques (Soft Skills) couvrant le marché Africain.

Fondé par son CEO, Hedi Samari, et ayant complété plus de 300 mandats Panafricains depuis 2015 dans plus de 15 pays africains, Samari Consulting est un des leaders dans le secteur RH en Afrique.

Pour être plus précis, les chasseurs de têtes ont une approche plus directe sur le marché. L’équipe de Samari Consulting utilise son vaste réseau de talent et approche aussi directement des candidats qui ne sont pas nécessairement en recherche active. Cette démarche directe et ciblée permet le cabinet de présenter les meilleurs candidats aux clients, dans les meilleurs délais

Et donc, par conséquent et sans plus attendre, ci-dessous les nouvelles d'offres d'emploi pour les cadres :

1) Directeur des Ressources Humaines- poste basé à Tunis

2) Directeur management de la Qualité, Sécurité et Environnement (QHSE)- poste basé à Sousse (industrie Agro-alimentaire)

3) Directeur d'usine- poste basé à Ben Arous

4) Chef de Projet Contrôle de Gestion- poste basé à Tunis

5) Directeur des Systèmes d'informations (DSI)- poste basé à Tunis (secteur bancaire/financier)

6) Directeur Général Adjoint (DGA)- poste basé à Sousse (Centre d'appels/Outsourcing IT)

7)Directeur Marketing- poste basé à Tunis

8) Strategy & Investment Manager- poste basé à Tunis (société d'investissement)

9) Responsable Start-up et Investissement- poste basé à Sousse (incubateur de Startups)

10)Engagement Manager- Non-profit consulting firm (ideal position for a profile with experience working in a consulting firm combined with international development/NGO sector expertize)

Vous pouvez postuler à travers le lien ci-dessous ou envoyer votre CV à hedi.samari@samari-consulting.com

http://samariconsulting.pro/index.php/campaigns/bh588bnjxq12e

Page Linkedin: https://www.linkedin.com/company/samari-consulting

Page Facebook: https://www.facebook.com/samariconsulting