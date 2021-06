QNB Supporter régional officiel de la première Coupe Arabe de la FIFA 2021™

QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique, a été proclamée Supporter Régional Officiel de la première Coupe Arabe de la FIFA 2021™, un méga-événement qui réunira 23 nations arabes d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient dans une grande compétition, et ce entre le 30 novembre et le 18 décembre au Qatar.

Il s'agit de la première édition de la Coupe Arabe de la FIFA™ où QNB, parrain des grands événements sportifs au Qatar ainsi que des tournois régionaux et internationaux, est résolu à jouer un rôle clé dans le soutien de cette compétition. Il convient de signaler que QNB est également le sponsor de l'équipe nationale de football du Qatar, qui représentera le Qatar à la Coupe Arabe de la FIFA™.

Les pays qui prendront part à la Coupe Arabe de la FIFA 2021™ sont : le Qatar (pays hôte), le Bahreïn, l'Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, Oman, la Palestine, l'Arabie saoudite, la Syrie, les Émirats arabes unis et le Yémen, l'Algérie, les Comores, Djibouti, l'Égypte, la Libye, le Soudan du Sud, la Mauritanie, le Maroc, la Somalie, le Soudan et la Tunisie.

Les matchs se disputeront dans les stades de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™. La finale aura lieu le 18 décembre, ce qui correspond également à la date de la Fête Nationale du Qatar.

Le Groupe est présent par le biais de ses filiales et succursales dans 31 pays répartis sur trois continents, offrant une gamme complète de produits et services et dispose de 27,000 collaborateurs répartis sur 1,000 sites et 4,400 distributeurs automatiques de billets.