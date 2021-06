Gouvernorat de Gabès : Cérémonie de signature d’un contrat de subvention d’un montant de 1 million d’euros dans le cadre du Programme IRADA

L’Innovation du programme « Irada » consiste à adopter une approche régionale d’identification des besoins, contrairement à l’approche centrale et sectorielle précédemment adoptée, et à fournir des fonds pour financer la demande de concours entre les centres publics de formation pour sélectionner les meilleures propositions qui répondent aux critères d’efficacité économique et sociale, et améliorer les performances du système régional de formation.

Le 8 juillet 2020, une demande de concours a été lancée dans le gouvernorat de Gabès pour sélectionner les meilleures propositions de projets soumis par les centres de formation, qui ont fait l’objet de deux phases d’évaluation : une évaluation technique par des experts internationaux pour étudier la qualité technique des propositions, puis une évaluation régionale par un comité régional composé de représentants de l’autorité régionale, du secteur privé et de la société civile pour étudier son impact sur le marché du travail et les indicateurs de développement dans la région.

A noter que le projet de la région de Gabès, « Pôle de développement de Compétences en Métiers du BTP et Annexes » se distingue par son renouveau en présentant une vision fondée sur la mise en réseau de centres de formation dans le secteur du bâtiment avec une approche globale basée sur le développement des ressources humaines.

La cérémonie de signature du contrat d’attribution de financement pour ce projet représente l’aboutissement du parcours participatif entre tous les acteurs du processus participatif de toutes les parties prenantes dans le domaine du dévelop- pement régional et de l’animation du marché du travail, et marque le lancement d’un nouveau modèle de gouvernance de la formation professionnelle en adoptant les principes de la décentralisation participative. Elle a été organisée le ven- dredi 4 juin 2021, sous la tutelle de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Insertion Professionnelle, et en présence du Gouverneur de Gabès, de Directeur général de la l’Agence Tunisienne de Formation Professionnelle, du Responsable national du Programme Irada, et des représentants des organisations professionnelles et industrielles, des administrations et des intérêts régionaux.

Au cours de cette cérémonie, la convention de financement, dont la valeur avoisine le million d’euros, a été signée entre l’Agence Tunisienne de Formation Professionnelle et le Directeur du centre sectoriel de formation en bâtiment et forage de

Gabès, en sa qualité de porteur du projet « Pôle de développement de Compétences en Métiers du BTP et Annexes ».

Il convient de rappeler que le programme de l’Initiative régionale d’appui au développement économique durable « Irada » agit, dans ses grandes orientations, pour la consécration des principes de gouvernance du développement régional et l’ac- croissement de l’employabilité des jeunes. Dans ce cadre, il soutient et améliore le dialogue entre les secteurs public et privé afin d’identifier les secteurs économiques à valeur ajoutée et à haute capacité d’emploi et améliorer la performance du système de formation professionnelle pour répondre aux exigences du marché du travail régional.

Le programme est financé par une subvention de l’Union européenne estimée à 32 millions d’euros. De leur côté, les deux ministères de l’Économie des Finances et de l’Appui à l’Investissement, de la Jeunesse des Sports et de l’Intégration Pro- fessionnelle s’engagent à mettre en œuvre ses différentes composantes.

À partir de l’année 2017, les équipes régionales du programme ont diagnostiqué les capacités régionales, identifié les secteurs économiques prioritaires et mené des enquêtes auprès des entreprises pour déterminer leurs besoins en main- d’œuvre qualifiée et leurs demandes de formation de base et continue de manière participative avec les acteurs écono- miques dans le domaine du développement du secteur privé.