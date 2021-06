La BIAT lance sa nouvelle génération d’agences bancaires

La BIAT se réinvente et lance sa nouvelle génération d’agences bancaires. Deux agences pilotes BIAT au concept moderne et innovant ont été inaugurées. Elles traduisent l’expérience que la BIAT entend offrir à ses clients aussi bien au niveau de la prise en charge relationnelle qu’au niveau des innovations et services digitaux.

La BIAT inaugure 2 agences emblématiques implantées dans la banlieue nord de Tunis. Dans un monde qui se transforme et où les clients ont de nouvelles attentes et de nouveaux comportements, les espaces commerciaux de la BIAT entament leur évolution, à l’image d’une banque tournée vers l’avenir, pour offrir à sa clientèle le meilleur service et accompagnement.

Porté par la signature « Engagés avec vous », le concept d’agence de la BIAT se transforme et remet l’expérience client au centre des préoccupations. Il allie proximité et mise en avant du libre-service et du digital. Les espaces ont été pensés pour un rendu plus convivial avec des codes modernes et des parcours fluides et intuitifs à destination de l’ensemble de la clientèle des particuliers, professionnels et entreprises.

Pour imaginer les agences de demain, la BIAT a intégré des innovations dans le parcours client et dans les services digitaux mis à leur disposition :

- Une agence moderne avec des espaces vitrés qui incarnent la transparence et qui donnent aux clients l’envie de rentrer ;

- Un parcours client plus fluide avec un accueil au centre de l’agence, plus visible pour orienter et prendre en charge les clients dès les premiers pas ;

- Un espace digital à l’intérieur de l’agence équipé de tablettes pour informer les clients et faciliter l’attente. Il permet notamment de s’informer sur les offres et les produits, de demander un rendez-vous, de simuler un crédit … ;

- Un guichet moderne et ergonomique avec un écran intégré et qui offre une meilleure gestion des transactions des clients ;

- Des bureaux au design innovant et aux matériaux épurés avec des zones d’attente dédiées, plus chaleureuses, plus conviviales et plus structurées ;

- Un espace de libre-service bancaire équipé de guichets automatiques bancaires (GAB) nouvelle génération accessibles 24/24 tous les jours de la semaine, y compris le week end.

« Au-delà de la valeur ajoutée apportée par l’expertise de nos équipes commerciales, nous avons souhaité que nos agences incarnent davantage nos valeurs de transparence et d’engagement, qu’elles soient plus accueillantes et conviviales pour une expérience client fluide et agréable » déclare Mohamed Agrebi, Directeur Général de la BIAT à l’occasion de l’inauguration des deux agences.

Par l’implémentation d’un nouveau concept d’agences au niveau de deux sites pilotes, la BIAT ambitionne d’offrir à ses clients une expérience unique et engagée dans une logique de partenariat et d’accompagnement. Elle poursuit ainsi sa dynamique positive de banque universelle tournée vers l’avenir avec l’ambition d’une vraie modernité.

Informations pratiques concernant les agences nouveau concept BIAT :

Agence Le Lac Al Bouhaira

Adresse : Boulevard principal - Angle Rue Turkana et rue Malaoui -Les Berges du Lac Tunis

Horaires d'ouverture de l’agence : du lundi au vendredi de 8h10 à 16h30

Horaires d’ouverture de l’espace libre-service : 7 jours / 7 de 6h à 22h. Le libre-service est accessible 24/24 à tout client muni d’une carte bancaire tous les jours de la semaine, y compris le week end.

Agence La Marsa Saf Saf

Adresse : Complexe EL AHMADI, Rue de la Mosquée – La MARSA Saf Saf Tunis

Horaires d'ouverture de l’agence : du lundi au vendredi de 8h10 à 16h30.

Horaires d’ouverture de l’espace libre-service : 7 jours / 7 de 6h à 22h. Le libre-service est accessible 24/24 à tout client muni d’une carte bancaire tous les jours de la semaine, y compris le week end.

Fonctionnalités offertes dans les espaces libre-service :

Les clients peuvent y effectuer toutes les opérations bancaires courantes telles que :

l’extrait de compte détaillé,

l’édition du RIB ou de l’IBAN,

la consultation de solde,

les transactions de retrait et de dépôt d’espèces,

les dépôts de chèque,

les opérations de change,

la commande de chéquiers,

la recharge de cartes prépayées,

la recharge de ligne GSM.