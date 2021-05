OPPO s'associe à THALES pour la première eSIM au monde compatible 5G SA

Les fonctionnalités eSIM compatibles 5G SA introduites dans le dernier Smartphone 5G d'OPPO, l’OPPO Find X3 Pro. La technologie eSIM offrira de nouvelles possibilités aux appareils intelligents à l'ère de la 5G.



Suite à sa collaboration avec THALES, leader mondial de la gestion de la connectivité eSIM, OPPO vient d’annoncer l’introduction de la première eSIM compatible 5G SA au monde sur son nouveau Smartphone 5G : OPPO Find X3 Pro.

L'OPPO Find X3 Pro, basé sur l'eSIM 5G Standalone (SA), présentera aux utilisateurs une expérience 5G avancée offerte par les réseaux 5G SA, tout en les faisant bénéficier avec les opérateurs mobiles des avantages de la technologie eSIM.

Contrairement aux cartes SIM traditionnelles qui doivent être physiquement insérées dans les appareils, l'eSIM ou SIM embarquée, est directement intégrée à l'appareil. Les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience numérique fiable et fluide lorsqu'ils sélectionnent les plans de connectivité de leurs opérateurs mobiles préférés à partir de leur smartphone. L'eSIM de THALES aide les opérateurs mobiles à relever leur défi de transformation numérique et bénéficie d'une adoption largement croissante dans les véhicules connectés et l'Internet industriel des objets (IIOT).

Les réseaux 5G SA (Standalone) avec une plus faible latence, une plus grande flexibilité et une expérience 5G plus complète, sont déployés par les principaux opérateurs mobiles du monde entier. Etant les premiers au monde à prendre en charge le réseau 5G SA sur un appareil alimenté par eSIM, OPPO et THALES sont actuellement les leaders du développement de la technologie 5G au niveau international.

« En tant que société technologique de premier plan à l’échelle internationale, OPPO a stimulé le développement de la technologie 5G depuis ses débuts. Nous nous engageons à fournir des expériences 5G innovantes aux utilisateurs et nous considérons l’eSIM comme une perspective passionnante pour offrir les nouveaux avantages de la connectivité continue », a déclaré Xia Yang, Directeur Produit chez OPPO. « Grâce à notre collaboration technique avec THALES, nous avons fait du Find X3 Pro l'un des premiers appareils au monde à être équipé d'une eSIM compatible 5G SA. Ceci offrira plus d’avantages à ses utilisateurs à travers le monde entier. »

THALES est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de la technologie eSIM et de la gestion de la connectivité eSIM avec plus de 200 plateformes de gestion eSIM attribuées par des opérateurs mobiles et des alliances internationales sur tous les continents. En tant que partenaire clé de solutions eSIM d'OPPO, THALES a déjà inclus ses solutions eSIM dans l’OPPO Watch, la première montre intelligente d'OPPO avec une connectivité cellulaire intégrée.

OPPO et THALES ont travaillé en étroite collaboration pour intégrer la solution eSIM innovante dans le Find X3 Pro via la validation du serveur eSIM, le débogage des appareils, la vérification, le développement de fonctions, etc. Cette collaboration démontre également que pour la première fois, la 5G SA a été implémentée avec succès sur un appareil compatible eSIM.

« Nous sommes honorés de poursuivre notre partenariat avec OPPO, pour la validation et la commercialisation de la première eSIM compatible 5G SA sur l’OPPO Find X3 Pro », a déclaré Jérôme Bendell, vice-président de THALES Asie du Nord et PDG de THALES en Chine. « Une étape importante dans le développement de la technologie eSIM. Nous pensons qu'avec l'évolution et l'utilisation généralisée de cette technologie, cela permettra de mieux libérer les avantages de la 5G pour les opérateurs et les consommateurs. L'intégration de l’eSIM 5G SA contribue à maximiser la confiance et la résilience pour les opérateurs mobiles ayant déployé des réseaux centraux 5G et leurs clients. » A-t-il ajouté.

Poussé par les besoins et les expériences des utilisateurs, OPPO a commencé sa recherche et son développement de la technologie eSIM en 2018 et a depuis lancé une série de smartphones et de montres intelligentes compatibles eSIM. L'OPPO Find X3 Pro équipé d'une eSIM compatible la 5G SA démontre non seulement la solide expertise technique et les connaissances d'OPPO sur la technologie eSIM mais reflète également ses investissements dans l'accélération du déploiement des réseaux 5G SA, permettant aux utilisateurs de profiter d’expériences 5G très prochainement.