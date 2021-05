Visa se joint à Monétique Tunisie, en collaboration avec l’APTBEF pour la promotion du paiement sans contact en Tunisie

Grâce à ces efforts conjugués, les Tunisiens peuvent finalement bénéficier des dernières avancées dans l’univers du paiement sans contact au moyen de leur carte Visa. Dans le contexte d’une consommation fortement impactée par la pandémie mondiale, la mise en place de ce projet établit un geste barrière supplémentaire visant à protéger la santé des utilisateurs de cartes bancaires et freiner la propagation du virus. Au-delà de la simple considération sanitaire, le paiement sans contact est un pas en avant pour simplifier les opérations par cartes bancaires et en rendre l’utilisation plus agréable. Plus besoin d’introduire la carte dans le terminal, il suffit simplement, lors d’une opération de paiement, de rapprocher la carte bancaire du Terminal (TPE) pour l’effectuer. Le paiement sans contact est aussi une solution efficace pour réduire considérablement les files d’attente. A propos du lancement de cette campagne, Sami Romdhane, Directeur Général de Visa pour la région du Maghreb, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à Monétique Tunisie et à l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et Institutions financières dans le cadre de cette campagne visant à sensibiliser les consommateurs aux paiements sans contact. En attirant l'attention sur les nombreux avantages des paiements sans contact, Visa tente d'induire un changement dans les habitudes des consommateurs, en montrant que le sans contact est une alternative plus facile et plus sûre que l'argent liquide pour les achats quotidiens. Cette campagne s'inscrit dans notre engagement de promouvoir la croissance de l’e-commerce sécurisé en Tunisie et nous sommes ravis de pouvoir le faire avec nos partenaires locaux.» Un jalon de plus dans la collaboration entre VISA et les banques tunisiennes par le lancement d’une grande campagne de communication pour la vulgarisation de l’utilisation

du paiement sans contact, moyen de paiement simple permettant aux banques de fidéliser davantage leurs clientèles et commerçants, ceci permet en outre de gérer les transactions à faible montant en toute rapidité et sécurité, contribuant ainsi à l’effort national de

Decashing, comme commenté par Bilel Darnaoui, Directeur Général de MonétiqueTunisie.

Pour MounaSaied, Déléguée Générale de l’Association des Banques Tunisiennes :

« Les banques tunisiennes misent beaucoup aujourd’hui sur les nouvelles technologies pour répondre aux exigences des clients afin de simplifier leurs opérations bancaires. Au-delà des délais de transaction plus courts, c’est un plus pour les commerçants puisque le volume des ventes tend à augmenter tout en diminuant l’utilisation du cash ».

Les détenteurs de la Carte bancaire Visa bénéficieront désormais de tout le savoir-faire et l’expérience de Visa en la matière pour que leurs opérations de paiement soient à la fois rapides, pratiques et totalement sécurisées.

La sécurité des opérations par carte bancaire est la priorité absolue de Visa et de la Communauté bancaire tunisienne. La carte est paramétrée de manière à minimiser le risque d’utilisations malintentionnées. De plus,et selon l’adoption des règles de gestion internes propres à chacune des banques émettrices, les porteurs de carte auront éventuellement la possibilité d’activer l’option envoi de SMS après chaque opération afin d’être alertés de toute demande d’autorisation sur leur carte. Les opérations gagneront en simplicité et en sécurité.

Forte de sa relation de proximité et de confiance avec les banques et les différents acteurs de la place, Visa et Monétique Tunisie ont veillé en amont à confirmer la mise à niveau de plus de 85% du parc existant de terminaux, et à la formation de leurs détenteurs pour que les utilisateurs puissent profiter pleinement de cette technologie en toute sécurité.

Pour savoir si la carte Visa permet de payer sans contact, il suffit de vérifier l’existence du sigle de paiement sans contact reconnaissable à la série d’ondes sur la carte.

Visa, Monétique TUNISIE et l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Établissements Financiers ne ménagent aucun effort pour promouvoir le paiement sans contact avec un objectif ambitieux de doubler le volume des transactions par carte d’ici la fin de cette année.

En espérant une adhésion accrue des tunisiens au paiement sans contact, toutes les parties prenantes œuvrent à ce que le paiement sans contact soit d'une grande valeur ajoutée et un réel succès dans la croissance du paiement électronique en Tunisie.