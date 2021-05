Huawei Eco-développement lance son nouveau programme dans la région Moyen-Orient et Afrique pour soutenir les startups d'applications mobiles

Le département Eco-développement de Huawei a lancé la première édition de son programme de soutien aux startups de la région Moyen-Orient et Afrique. Cette initiative unique en son genre est conçue pour soutenir les entreprises régionales qui ont récemment lancé leur application mobile et pour les aider à développer leur base d'utilisateurs via la plate-forme officielle de distribution d'applications de Huawei AppGallery - l'un des trois principaux marchés au monde avec plus de 530 millions d'utilisateurs actifs par mois dans 170 pays.





Après avoir publié leurs applications sur AppGallery en tirant parti de Huawei Mobile Service Core (HMS), les startups sélectionnées bénéficieront du support étendu de l'équipe de l'écosystème Huawei. Il comprend de nombreux domaines tels que le support d'intégration technologique afin de fournir la meilleure application de qualité aux utilisateurs, des emplacements gratuits de fonctionnalités sur AppGallery et directement sur les appareils Huawei afin de booster leur acquisition d'utilisateurs.

Parmi un large éventail de startups de différentes catégories, l'équipe Eco-développement a sélectionné les 15 premières applications mobiles pour rejoindre le programme qui démarre cette semaine. Les principaux critères de sélection résident sur l'emplacement du siège (les entreprises basées au Moyen-Orient et en Afrique), le stade du cycle de vie de l'entreprise (entreprises qui sont encore relativement tôt dans leur développement) et les besoins des utilisateurs (applications avec une proposition de valeur spécifique des catégories ciblées, en demande des utilisateurs de Huawei).

La première édition de cette initiative comprendra des applications mobiles appartenant à des catégories populaires parmi les utilisateurs, telles que le shopping, l'éducation, le social, le sport et la santé, la finance, la nourriture et les boissons, la navigation et les transports. À partir d'avril, les applications suivantes seront disponibles au téléchargement depuis AppGallery pour les utilisateurs de Huawei: Baaz, Basket.jo, Breakfast, Wajeez, FittiCoin, Homzmart, Invygo, Konnash, Okadoc, Munch: on, Petra Ride, Swan, TiLa Online Shopping, WaffarX et Chefaa.

Dans le cadre de la stratégie de Huawei, nous sommes fiers d'aider les startups à atteindre leurs objectifs commerciaux en leur apportant le soutien dont elles ont besoin au sein de la communauté de développement d'applications.

Cette nouvelle initiative place Huawei comme un acteur actif qui soutient la transformation numérique des industries et des entreprises et adhère à la stratégie globale «plateforme + écosystème» qui favorise la collaboration avec les développeurs d'applications pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux d'aujourd'hui. Les petites entreprises proposant des applications locales jouent un rôle essentiel dans le développement d'AppGallery et la satisfaction globale des utilisateurs.