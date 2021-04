Jeu quiz Fortuna 2021 by Ooredoo : voiture et montants cash hebdomadaires et mensuels mis en jeu

Ooredoo continue de surprendre ses abonnés avec un méga jeu quiz Fortuna 2021, pour 90 jours de bonheur et de cadeaux. Le jeu de questions/réponses est destiné exclusivement aux abonnés leur permettant de gagner une voiture ou des montants cash hebdomadaires et mensuels. Sport, culture générale, histoire ou cinéma ; testez vos connaissances dans ces domaines et tentez de gagner un des cadeaux. La liste des lots gagnants englobe 10 lots cash d'une valeur unitaire de 3 000 DT TTC (hebdomadaire), 03 lots cash d'une valeur unitaire de 10 000 DT TTC (mensuel), 03 voitures SUZUKI SWIFT d'une valeur unitaire de 45 000 TND (mensuel) Le méga quiz Fortuna 2021 se déroule du 25 mars 2021 au 22 juin 2021. L'inscription au jeu se fait par SMS, Chatbot, application mobile ou site web de l'opérateur. Pour tenter de remporter l'un des lots gagnants, il suffit de répondre aux questions par SMS et attendre la délibération de la liste des gagnants sur la page Facebook d'Ooredoo. Le jeu est sans obligation d'achat et les abonnés peuvent participer gratuitement. Durant trois mois, les quiz apportent du bonheur avec Ooredoo.