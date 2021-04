La STB couronnée de deux prix par l'organisme « Trusted Advisors »

Poursuivant sa lancée de banque innovante, mobilisée au profit des causes nobles de la communauté et œuvrant sans relâche pour soutenir le tissu entrepreneurial, la STB signe aujourd’hui mercredi 31 mars 2021 un nouveau rendez-vous de succès en ayant l’honneur d’être couronnée de deux prix de valeur du prestigieux organisme « Trusted Advisors », l’un des leaders mondiaux en matière d’accompagnement du changement et de transformations.

Evidemment, la double distinction méritée en la catégorie de Transformation au titre de « Meilleure stratégie RSE avec orientation transformationnelle » et en la catégorie « Expérience Client » de « Meilleure solution de tableaux de bords clients (Co. Pilote) » traduit aussi bien la réussite de la STB en traçant un nouveau chemin de valeurs de transformation de la position du client dans sa stratégie que son appropriation d’outils adéquats pour concrétiser cette démarche, dans un sens expérimental.

Pour ce qui est du premier prix relatif à la stratégie RSE en mode de transformation, la banque a eu ce prix au titre de la mise en place d’un projet intégré de dimension sociétale basée sur l’accompagnement des entreprises émergentes - Startups - , en créant tout un écosystème permettant leur intégration à la faveur de leur dimension innovative tout en les assistant en l’occurrence au niveau du développement de leur produit, de la promotion de leur modèle d’affaire en mode réinventé et de l’accès au financement.

La question inclusive est la clé de voute de ce projet qui a été lancé par la banque et dénommé Network Economic Organization (NEO).

Le deuxième projet « Meilleure solution de tableaux de bords clients (Co. Pilote) » est une solution dédiée aux groupes et aux grandes entreprises - segment corporate - qui leur permet une visibilité totale sur leurs flux financiers avec la banque et ainsi un pilotage fluide de leurs activités.

Quant à la banque elle peut, à cet effet, capturer et instaurer une plateforme pouvant soutenir tout l’écosystème corporate en transformant la manière de traiter les affaires des clients au niveau de tous les métiers bancaires.

La banque se réserve, en conséquence, le rôle de transformateur d’informations clients brutes en des connaissances analytiques et prédictives afin d’offrir une vision 360° axée sur le portefeuille, le flow chart financier et l’historique opérationnel.