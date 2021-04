La BH BANK obtient le statut d’autorité d’enregistrement déléguée

Un autre pas en avant vers la digitalisation





Fortement engagée dans la digitalisation de ses processus et de ses parcours clients, la BH BANK a renoué son partenariat historique avec l’agence nationale de certification électronique en signant le mercredi 31/03/2021 la convention d’Autorité d’Enregistrement Déléguée (AED) avec l’ANCE/ TUNTRUST et ce, lors d’une cérémonie tenue au siège de la BH BANK en présence de Monsieur Hichem Rebai, Directeur Général de la BH BANK, Madame Syrine TLILI, Directrice Générale de l’ANCE ainsi, que le Staff Managérial des deux institutions.

Ce partenariat vise à promouvoir la transformation digitale à destination de la clientèle intéressée par l’utilisation de la signature électronique pour les services proposés par la BH Bank

La BH BANK, devenue Autorité d’Enregistrement Déléguée, permettra à tout demandeur d’obtenir le certificat de signature électronique et ce, soit directement au niveau de l’ensemble de ses guichets (mode face à face) soit à distance via Visioconférence. Le certificat électronique

Jouera le rôle de carte d’identité numérique sur Internet et épargnera le client des démarches administratives lourdes et frustrantes. Il permettra au client de la BH BANK d’apposer une signature électronique à valeur légale probante sur les documents électroniques pour manifester son consentement par rapport au contenu de l’acte signé.

Désormais, le client BH Bank pourra effectuer des actes contractuels (l’ouverture d’un compte bancaire, la signature d’un contrat de prêt, la souscription à une police d’assurance, la commande d’une nouvelle carte bancaire…) et des opérations en dinars et en devise à distance en toute sécurité.

Lors de son intervention Monsieur Hichem REBAI a précisé que « dans cet environnement, la BH Bank ambitionne de piloter avec le plus grand intérêt la thématique du digital en s’appuyant sur une très forte implication des équipes commerciales, opérationnelles et de support dans la définition et la satisfaction client et en utilisant à bon escient toutes les opportunités offertes par les nouvelles TIC, le business intelligence et Le numérique ».

Il a ajouté « L'activité de la banque est aujourd’hui un métier qui se transforme au rythme de tous les éléments impactant son écosystème. Un métier qui repose fortement sur l'apprentissage, le cumul de connaissance et de plus en plus sur la puissance procurée par la gestion de la data et les contraintes imposées par l’impératif de réinventer le parcours client.

Aujourd'hui le digital s'apparente plutôt à une opportunité exceptionnelle mais qui s’impose comme un levier de satisfaction client et de création de valeur pour la Banque ».

Il a précisé à la fin de son intervention que la signature de cette convention avec l’ANCE/TUNTREST, témoigne l’adhésion de la Banque à une démarche nationale visant à promouvoir le decashing de l’économie et de créer un écosystème favorable à l’émergence de nouveaux usages et modes de consommation digitaux dans notre pays.

Il a enfin salué vivement les efforts et les réalisations accomplis par l’ANCE/ TUNTRUST pour avoir mis en place ces nouveaux moyens d’authentification et de signature hautement sécurisés.