Astral soutient les enfants SOS Village avec l’initiative : « Notre force c’est notre Unité »

Dans le cadre de son projet de soutien à SOS village d'enfants, Astral a lancé une initiative intitulée « Notre force c’est notre unité » sur sa page officielle facebook « Astral Tunisie », afin de recueillir des fonds à partir de l’interaction des participants sur la page.

Lors d'une cérémonie organisée le vendredi 26 mars 2021au siège de SOS village d'enfants à Gammarth, un chèque de 30 000 DT a été remis par Astral Tunisie à l’Association.

La société "Astral" avait fait par ailleurs un don d’un montant similaire au bénéfice de l'association en 2019 en même temps qu’une rénovation du village SOS Gammarth, et ce par pure conviction de l'importance desoutenir les associations et offrir un avenir meilleur à nos enfants.

Une Formation gratuite !

Cette année, Astral a également choisi d’investir dans l’avenir des enfants du village de SOS en leur permettant de bénéficier d’une formation sur le savoir-faire professionnelde la peinture. Une formation assurée par des experts au sein de l'entreprise et qui a pour but de leur apprendre unmétierqui leur permettrait d'accéder au marché du travail.

M. Houssem Ben Nasr a souligné que la formation des enfants du villageportant sur les métiers de la peinture vise principalement à leur transmettre des compétences pratiques et à affiner leurs talents pour faciliter leur intégration dans le marché du travail.

La formation qui a duré 3 mois a porté sur 2 niveaux :

Un premierniveau théorique, dans lequel les participants ont appris les techniques et les systèmes de peinture surdifférentes surfaces telles que le bois, le fer et les murs.

Un deuxième niveau pratique a porté sur l’application des différents produits ainsi que les outils à utiliser.

Ce cycle de formation a eu lieu au Centre de formation « AstralAcadémie » à Tunis.

Astral Tunisie a toujours été pionnière dans la transmission du savoir, à travers la création de ses centres de formations destinés aux peintres, architectes et professionnels du métier, visant à améliorer leurs connaissances techniques et pratiques afin de faire bon usage des produits Astral.

Après l’ouverture des centres de formation basés à Sfax et à Tunis, un nouveau centre de formation a vu le jour récemment à Sousse.

SOS Villages d’Enfants

Il est à noter que SOS Villages d’Enfants est l’une des plus grandes organisations non gouvernementales (ONG) internationales qui s’occupe des enfants sans soutien familial. Elle a été créée en 1949 et est située dans 136 pays et régions et emploie plus de 37 mille personnes.

SOS travaille en faveur des enfants orphelins, abandonnés ou de ceux que leur propre famille ne peut pas prendre en charge. Elle donne à ces enfants la possibilité de créer des relations durables au sein d’une nouvelle famille.

Elle prépare les jeunes au marché du travail afin de leur permettre de vivre de façon autonome par la suite et de former une famille.