Ooredoo, Meilleur Service Client de l’Année 2021

Confiance et récompense renouvelées pour la troisième année consécutive

Ooredoo, le premier opérateur privé de Tunisie, garde son titre du meilleur service client pour la troisième année consécutive. Dans une cérémonie de remise de prix, tenue vendredi 19 mars à Tunis, monsieur Bassem Bouzemmi (Directeur des services clients) a été doublement récompensé au nom de la marque en obtenant les prix du meilleur service client pour les deux catégories : télécommunication et fournisseur d’accès internet.

"Nous sommes honorés par la confiance de nos clients. Être « élu service client de l'année 2021 » est devenu pour nous en un challenge permanent tout au long de l’année dans le souci de répondre à toutes les attentes de nos abonnés", a déclaré monsieur Bassem Bouzemmi, directeur des services clients d'Ooredoo Tunisie.

Basée sur une étude élaborée par l’Institut El Amouri, Ooredoo obtient de nouveau le plus haut niveau de confiance dans son secteur d’activité. Une récompense exceptionnelle pour les équipes des services clients et des boutiques de l’opérateur ayant l’engagement et la volonté d’accompagner leurs abonnés durant une année exceptionnelle.

Avec la diversification des canaux de contact, Ooredoo prouve jour après jour l’efficacité de la stratégie de proximité adoptée. Avec l’amélioration continue du centre de contact et l’application My Ooredoo, l’opérateur ne cesse de gagner en réactivité. Le recours aux nouveaux canaux digitaux, comme Messenger, Live Chat, le forum de support Web et WhatsApp, et aux stores de Ooredoo, ont été également décisifs pour gagner la bataille de la confiance client.

Classée parmi les piliers de la stratégie commerciale d’Ooredoo, le service client est une locomotive du leadership de la marque. Basée sur une technologie à la pointe et un process rigoureux, le service client d’Ooredoo tire profit également d’une équipe de jeunes motivés et qualifiés capables de répondre aux besoins des clients dans les meilleurs des délais.

Une autre récompense qui s’ajoute au palmarès de la marque durant l’année en cours et permet à l’opérateur d’aller de l’avant dans ses futurs projets.*