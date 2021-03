Lancement de « Ce qui nous rassemble » l'émission qui fait vivre le débat francophone sur RTCI

Vendredi 19 mars à 17H00, à l'occasion de la Semaine de la langue française et de la francophonie qui se déroule partout dans le monde, découvrez le premier numéro de Ce qui nous rassemble (#CQNR), le nouveau rendez-vous de RTCI entièrement dédié à la francophonie, avec le soutien de l'Institut Français de Tunisie.

A quelques mois du Sommet de Djerba, Anis Morai vous donnera toutes les clefs pour comprendre cet événement historique. Deux fois par mois le vendredi à 17H00 et en direct, trois invités issus de trois pays francophones différents viendront débattre des grands sujets du moment : politique, économie, environnement, culture, etc. Quelles réponses communes inventer de Tunis à Dakar, en passant par Montréal ou Hanoi ? Et à quoi peut servir la francophonie au 21ème siècle ?

A l’occasion de la première, Anis Morai évoquera les préparatifs du Sommet en Tunisie et les enjeux de cette manifestation avec :

Mme Sarra Maaouia , Conseillère chargée de la coopération diplomatique auprès du président de la République

, Conseillère chargée de la coopération diplomatique auprès du président de la République S.E.M Karima Bardaoui , Ambassadrice, directrice des Amériques au Ministère des Affaires Étrangères

, Ambassadrice, directrice des Amériques au Ministère des Affaires Étrangères S.E.M Christian Ter-Stepanian, Ambassadeur, représentant du Président de la République d’Arménie auprès de l’OIF et principal organisateur du Sommet d’Erevan en Arménie

Ce qui nous rassemble, c'est aussi des reportages, des chroniques, des jeux proposés par la bande réunie autour d'Anis Morai, avec :

D'ici et d'ailleurs - La revue de presse internationale d'Hanène Chaabane

- La revue de presse internationale d'Hanène Chaabane Le Focus - Le reportage d'Oussima Bouchiba

- Le reportage d'Oussima Bouchiba L'œil de Shiran - L'actualité des industries culturelles et créatives francophones par le directeur de la fondation Rambourg, Shiran Ben Abderrazak.

- L'actualité des industries culturelles et créatives francophones par le directeur de la fondation Rambourg, Shiran Ben Abderrazak. La langue du chef - Une histoire et une recette à la sauce de Mounir Arem, le célèbre chef du restaurant "Le Baroque" à Tunis

- Une histoire et une recette à la sauce de Mounir Arem, le célèbre chef du restaurant "Le Baroque" à Tunis Jouons chouia - Êtes-vous prêt à relever les défis d'Anis Morai ?

La Francophonie comme vous ne l'avez jamais vue, c'est dans Ce qui nous rassemble, sur RTCI.