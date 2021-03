Morris Garages, pionnier de l’électrique en Tunisie

MG Motors a été le premier concessionnaire automobile à ramener un véhicule 100% électrique en Tunisie, la MG EZS, en Novembre 2019.

Avec la EZS, déjà commercialisée en Europe, MG Motors s’est positionné comme un pionnier sur le marché et se montre ainsi toujours à la pointe de la technologie.

MG EZS : première voiture électrique homologuée en Tunisie

MG Motors a lancé son offensive électrique avec l’homologation de sa EZS : premier SUV urbain 100% électrique. La MG EZS est la première voiture électrique à avoir obtenu l’homologation en Tunisie au mois de Janvier 2020.

Pour MG Motors, l‘énergie propre doit devenir une priorité : la voiture électrique MG EZS, qui permet une autonomie de 250 km, élargit l’offre actuellement proposée aux automobilistes en Tunisie.

Son souhait est d’initialiser et de sensibiliser le tunisien à la préservation de son environnement.

La MG EZS est idéale pour les automobilistes souhaitant contribuer activement à la lutte contre la pollution atmosphérique due à l’usage excessif des carburants.

MG Motors ne s’arrête pas là et compte mettre sur le marché d’ici la fin de l’année 2021 son modèle hybride rechargeable la MG EHS, déjà commercialisée en Europe.

Euro Ncap : la MG EZS obtient 5 étoiles aux tests de sécurité

La MG EZS a obtenu le 18 décembre 2019 la meilleure note décernée par le prestigieux Euro NCAP 2019, soit la note de 5 étoiles sur 5.

Avec une liste d'équipement impressionnante à la pointe de la technologie, la MG EZS a prouvé une fois de plus son haut niveau de performances en matière de sécurité, critère fondamental dans le choix du consommateur.

MG Motors affirme ainsi sa présence en tant que marque fidèle à ses promesses et mettant la sécurité de ses clients à la tête de ses préoccupations.

SAIC Motor, constructeur de MG, est le plus grand constructeur automobile chinois et se place au deuxième rang mondial de vente de véhicules à énergie nouvelle (VNE).

Les ventes de VNE de SAIC Motor ont fait un bond de 446,6 % en glissement annuel pour atteindre 58 000 en janvier de cette année.

En 2020, les ventes de VNE de SAIC Motor ont atteint 320 000 unités, soit une augmentation de 73,4 % en glissement annuel, ce qui représente le taux de croissance le plus rapide et les chiffres de vente les plus élevés en Chine. Elle se classe également au deuxième rang mondial de vente de VNE.

Ce chiffre comprend à 25 000 VNE exportés vers l'Europe, le plus grand nombre de l'histoire de SAIC Motor.

Démocratisation de l’énergie verte en Tunisie



Le marché de l’électrique est aujourd’hui en plein essor en Tunisie et MG Motors ne lésine pas sur les moyens pour le développer : le constructeur automobile installe gratuitement une borne de recharge rapide au domicile de chaque acquéreur de la EZS.

MG a également contribué à l’installation de bornes de recharge rapides dans les stations Total qui permettent à la MG EZS de sillonner le pays du Nord au Sud. Le constructeur a également pour ambition d’installer des bornes de recharge MG dans plusieurs régions de Tunisie pour faciliter ainsi les déplacements à bord d’une voiture électrique en Tunisie.

Tous ces efforts sont à même d’ouvrir la voie vers la démocratisation de l’énergie verte dans le pays que l’on souhaite la plus rapide possible.

Le premier “Green Road Trip” en Tunisie

Du 14 au 16 décembre 2020, MG Motors a organisé en partenariat avec Total Tunisie un « Green Road Trip », la première traversée du pays, du nord au sud, à bord d’une voiture 100% électrique dont les recharges se sont faites dans les stations-service du réseau de Total Tunisie.

Les personnes qui ont eu le privilège de participer à ce “Road Trip“ inédit ont parcouru une grande partie du pays depuis Bizerte jusqu’à Djerba à bord de la MG EZS. Elles ont surtout apprécié un vrai plaisir de conduire grâce au confort du silence et à la fluidité qui sont de véritables valeurs ajoutées à la conduite.

MG Motors a conçu cette voiture comme l’allié idéal pour une utilisation en ville comme sur la route, où son agilité et sa robustesse font d’elle un produit technologique d’exception.

Les Volants d’Or 2021 : deux prix pour MG Motors

C’est alors sans surprise que Morris Garages Motors a remporté deux prix lors de la cérémonie des Volants d’Or 2021.

Le premier prix décerné était pour la « meilleure innovation » ayant ramené la première voiture 100% électrique à être homologuée en Tunisie, la MG EZS.

Le deuxième prix était attribué pour le « meilleur Event » qui était le « Green Road Trip ».

Attachez vos ceintures, chez Morris Garages Tunisie, il y a toujours du nouveau !