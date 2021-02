South Mediterranean University : un nouveau logo, reflet de l’identité d'université du Sud de la Méditerranée

La South Mediterranean University (SMU), pôle universitaire privé à Tunis qui se compose de trois établissements, la Mediterranean School of Business (MSB), le Mediterranean Institute of Technology (MedTech) et l’Institut des Langues et des Cultures (LCI), vient de procéder à la modernisation de son logotype afin d’affiner son image et apporter une nouvelle signature à l’ensemble de ses valeurs et de ses engagements.

Le logo rénové est structuré selon les trois éléments caractéristiques suivants : un carré, un olivier, et la typographie du nom de l’institution.

La forme géométrique du carré incarne l’ordre, la rigueur et la discipline dans le respect des règles.

Le choix de l'olivier symbolise la force, la victoire, la paix et la pérennité. « Autre signification est non des moindres, l'olivier constitue l’un des emblèmes de la Méditerranée, il permet donc de mettre en relief notre identité d'université sud-méditerranéenne », souligne Pr. Mahmoud Triki, Président Fondateur de la SMU.

Tous ces attributs s’appliquent parfaitement à cette institution qui développe le « Savoir » et qui organise des programmes de formation de technologues et de managers imbibés de l’esprit entrepreneurial et aptes à réussir dans un ordre économique de plus en plus mondialisé. A cette fin, la SMU s’attache à créer un environnement multiculturel par l’admission d’étudiants et l’invitation de professeurs de différentes nationalités et par l’adoption de la langue anglaise, langue de la science et des relations internationales, pour l’organisation de ses programmes diplômants.