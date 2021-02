Attijari bank lance sa deuxième agence « دار المشاريع » au Sud

Dans le cadre de sa politique de promotion de l’entrepreneuriat et de contribution à l’inclusion financière, et afin de s’approcher de ses clients et non clients de toutes les régions du Sud, Attijari bank lance sa deuxième agence « دار المشاريع » à Sfax.

Dar Al Macharii est un concept novateur d’agences à vision sociale et citoyenne dédié à l’accompagnement gratuit des jeunes, des porteurs de projets, des auto-entrepreneurs et des Très Petites Entreprises, clients et non clients de la banque conjuguant services financiers et non financiers.

Ce concept exclusif est disponible en plateforme web ( www.daralmacharii.com.tn ) et en centres physiques. Il offre gratuitement aux Très Petites Entreprises la possibilité de bénéficier de plusieurs services d’accompagnement : des informations riches liées à l’entrepreneuriat, des conseillers dédiés, des séances de formation quotidiennes, ainsi que des services de mise en relation.

L’objectif de la création de ce concept est de contribuer activement à l’encouragement de l’entrepreneuriat et à l’accélération de la croissance des TPE pour renforcer leur rôle dans la création d’emplois et la dynamisation de l’économie nationale.

Des conventions ont été signées en vue de faire bénéficier leurs adhérents des services d’accompagnement de Dar Al Macharii et de soutenir les artisans et les porteurs de projets dans le développement de leurs activités.

L’agence Dar Al Macharii Sfax dispose d’un espace Libre-Service Bancaire «LSB » comportant des GABs permettant la remise des chèques, le versement espèces, le retrait et les opérations de change et une borne interactive pour les souscriptions aux modules de formation et prise de rendez-vous avec les conseillers, disponible 7j/7 de 6h jusqu’à 22h.

L’accompagnement novateur des Très Petites Entreprises se poursuivra chez Attijari bank par le déploiement progressif des agences Dar Al Macharii et leurs services exclusifs dans toutes les régions de la Tunisie, en gage de proximité et de soutien renouvelé aux petites entreprises.