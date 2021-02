QNB désignée la marque bancaire ayant la plus haute valeur dans la région MEA avec une valeur de 6,107 milliards de dollars

Le groupe QNB, la plus grande institution financière du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), a su conserver sa position de marque ayant la plus haute valeur dans la région MEA avec une valeur de marque de 6,107 milliards de dollars américains, selon le dernier rapport du Brand Finance Global 500.

La marque QNB occupe le 48ème rang parmi les 500 premières marques bancaires à l'échelle mondiale, contre le 52ème rang en 2020. La banque a également consolidé sa position de leader parmi les 500 marques mondiales ayant le plus de valeur, passant de la 344ème à la 321ème place en 2020.

En réaffirmant son efficiente stratégie visant à promouvoir la valeur de la marque du groupe, QNB a lancé des campagnes fructueuses qui ont permis au Groupe de se constituer un portefeuille solide.

En dépit des défis mondiaux sans précédent engendrés par la COVID-19, QNB a réussi à étendre son rayonnement à l'international et à se positionner pour appuyer de futures opportunités de croissance.

En conséquence, la marque du groupe QNB avait modifié ses messages promotionnels en faveur d'une plus grande sensibilisation et d'une approche prudente pour faire face à la pandémie tout en prenant les précautions nécessaires afin d’en atténuer les effets.

Outre son engagement en faveur de la marque, le Groupe devient, pour la première fois dans l'histoire de la région, la première institution bancaire à enregistrer un actif total de 1 billion QAR (282 milliards de dollars), soit une augmentation de 9 % par rapport à l'année dernière. L'approche rigoureuse de QNB dans l'exécution de sa stratégie à long terme a permis au groupe d'atteindre le cap d'un billion QAR, de total actifs selon les récents résultats financiers.

M. Yousef Ali Darwish, Directeur Général de QNB Group Communications, a déclaré « Les initiatives stratégiques que nous avons prises jusqu'en 2020 nous ont permis de consolider et de conserver notre rang de marque bancaire ayant le plus de valeur dans la région.

La pandémie de la COVID-19 a confirmé l'approche pionnière du groupe pour faire face aux défis par le renforcement des mesures de sécurité auprès des clients, du personnel et des communautés locales dans les pays où nous opérons grâce à notre réseau international ».

Brand Finance, leader mondial indépendant dans le domaine de l'évaluation des marques de commerce, dont le siège est à Londres, adopte des critères stricts pour évaluer la valeur des marques bancaires prenant en compte un certain nombre de facteurs, y compris le volume des opérations financières, la répartition géographique, la réputation mondiale et régionale et la classification de la marque.

Le Brand Finance Banking 500, un classement des marques des plus grandes banques du monde publié chaque année en collaboration avec The Banker, une publication du Financial Times. Les marques sont évaluées en fonction de leur solidité et de leur potentiel futur par rapport à leurs concurrents, ainsi que sur la base d'une évaluation sommaire de la solidité financière de l'institution.

Le Groupe QNB est présent dans plus de 31 pays à travers trois continent et dispose d’une clientèle de plus de 20 millions de clients avec plus de 28000 collaborateurs répartis sur 1000 sites et dispose de plus de 4300 distributeurs automatiques de billets.