Orange Tunisie, avec l’appui de la Fondation Orange, lance son appel à projets « Maison Digitale » pour l’année 2021

Avec 22 Maisons Digitales réparties sur 17 gouvernorats en Tunisie et gérées en partenariat avec 13 associations/ONG, Orange Tunisie souhaite renforcer le programme des Maisons Digitales et lance, avec l’appui de la Fondation Orange, un appel à projets pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des femmes en leur délivrant des formations qui les familiarisent avec les outils numériques et les logiciels de base. Ces formations sont une clé vers l’indépendance économique des femmes.

En effet, depuis 2012, Orange Tunisie, entreprise digitale et humaine, s’est engagée à lutter contre la pauvreté et l’exclusion numérique, avec pour principale ambition de faire du numérique une chance pour tous.

Les objectifs de cet appel à projets sont de :

Créer ou compléter un espace de formation équipé d’un kit numérique Maisons Digitales,

Rénover l’espace de formation Maisons Digitales du partenaire (budget de 3000 euros environ / nouvelle Maison),

Soutenir la création ou traduction de contenus pédagogiques adaptés, en fonction des besoins des femmes,

Organiser la formation des formateurs des Maisons Digitales (une session/an),

Contribuer à mettre en place des activités économiques collectives dans les Maisons Digitales qui n’ont pas les moyens pour pérenniser les formations de la Maison Digitale.



Orange Tunisie invite toute association/ONG tunisienne en mesure de présenter un projet qui répond à cette problématique à soumettre sa proposition, avant jeudi 18 février 2021 à 12h00, selon ces trois modalités :

par courrier postal en mentionnant sur l’enveloppe : Appel à projets « Maisons Digitales » Direction des Relations Extérieures, de la RSE et de l’Innovation, Orange Tunisie, Centre Urbain Nord 1003 Tunis par mail à l’adresse : mecenat@orange.com en mentionnant dans l’objet « Appel à projets Maisons Digitales » en déposant la proposition directement au Bureau d’ordre d’Orange Tunisie : Immeuble Orange Tunisie, Centre Urbain Nord, 1003 Tunis (mentionner sur l’enveloppe : Appel à projets « Maisons Digitales » - Direction des Relations Extérieures, de la RSE et de l’Innovation, Orange Tunisie)

Pièces à joindre au dossier :

Le descriptif du projet (voir le modèle)

Le budget du projet (voir le modèle)

Le calendrier du projet (voir le modèle)

Les statuts de l’association

Le budget de l’association

Le dernier rapport annuel de l’association

Le dernier rapport du commissaire aux comptes de l’association

A noter que seules les associations et ONG dont les projets seront sélectionnés seront contactées.

Plus d’informations : https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-Maisons-Digitales-International-2021-pour-l-insertion-sociale ou par mail mecenat@orange.com