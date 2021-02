QNB Group : la banque qatarie officielle de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ et Supporter officiel de la compétition pour le Moyen-Orient et l’Afrique

QNB Group, la plus grande institution financière du Moyen-Orient et d’Afrique, a été désigné aujourd’hui banque qatarie officielle de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ et Supporter officiel de la compétition pour le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le statut de Supporter officiel de la compétition pour le Moyen-Orient et l’Afrique offre à QNB Group la possibilité d’utiliser un ensemble d’éléments graphiques, d’attribuer certains droits dans l’ensemble de la région et d’exposer de sa marque dans les villes hôtes. Forte d’un vaste réseau d’agences, le groupe sera le seul fournisseur de distributeurs automatiques dans les huit stades de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.

S’exprimant au sujet de cette annonce, Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA, a déclaré :

« À l’heure où les préparatifs de la Coupe du Monde prévue l’an prochain au Qatar vont bon train, nous sommes ravis d’accueillir QNB Group au sein de notre équipe d’affiliés commerciaux en tant que Supporteur régional. QNB Group est une institution qatarie très respectée dont les nombreuses infrastructures financières seront assurément d’une grande utilité pour les supporters pendant la Coupe du Monde de la FIFA. »

Abdulla Mubarak Al Khalifa, directeur général de QNB Group, a pour sa part déclaré :

« Nous sommes extrêmement fiers d’annoncer que QNB sera Supporter officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 pour le Moyen-Orient et l’Afrique ainsi que banque qatarie officielle de la compétition. La marque QNB – référence du secteur bancaire au Moyen-Orient et en Afrique – jouera un rôle majeur dans le succès de cette édition, dont on se souviendra pendant des générations. »

Cet accord porte également sur la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2020™, pour laquelle QNB a été désignée banque qatarie officielle de l’épreuve. La compétition aura lieu à Doha du 4 au 11 février 2021 et verra six des meilleures équipes de la planète s’affronter pour décrocher le titre suprême du football de clubs international.

Présent via ses filiales et sociétés associées dans 31 pays sur trois continents, QNB Group propose à ses clients une gamme complète de produits et de services financiers. Le groupe emploie plus de 28 000 collaborateurs, sert 20 millions de clients, opère dans plus de 1 000 agences, et s’appuie sur un réseau de plus de 4 300 distributeurs automatiques. QNB Group figure dans le top 500 des marques bancaires et es des marques mondiales selon le dernier rapport Brand Finance Global 500.