Les explications de Tawasol sur la 1ère opération de spin-out en Tunisie

La transaction stratégique que TGH entreprend marque une étape majeure dans l’évolution du groupe et elle contribuera de manière significative à la croissance de Hayatcom.

Cette opération inédite sur la BVMT prévoit que les actionnaires de TGH recevront une quotité proportionnelle d’actions de Hayatcom en fonction du nombre de titres TGH qu’ils possèdent. Suite à cette opération, Hayatcom sera une société faisant appel public à l’épargne est cotée sur le marché de l’Hors-cote.

Cette opération va Libérer la valeur cachée de la Société Hayatcom, cela permet d’établir une évaluation réelle par le marché public des actifs sous-évalués au sein de la holding TGH et crée des entités transparentes et plus facile à évaluer.

Rappelons que TGH continuera à opérer dans le cadre d’une holding détenant plusieurs filiales organisées en pôle d’activité à hautes valeurs ajoutées : Pôle Immobilier, pôle industriel et pôle infrastructure hydrocarbure.

A lire également TGH propose à ses actionnaires une réduction de capital contre la distribution de sa participation à Hayatcom

Les raisons et les avantages de l’opération proposée pour la Société Hayatcom :

⮚ L’opération proposée permettra à la société Hayatcom de construire son identité en dehors du groupe, de lui permettre de levée des fonds et d’accéder directement au marché financiers ( par actions/ ou par dettes) pour financer son futur développement à l’international ;

⮚ En tant qu’entité séparée, Hayatcom pourra s’appuyer sur sa réputation et être en meilleure position pour négocier et solliciter et saisir les opportunités d’affaires émergentes, en particulier à l’international ;

⮚ L’opération proposée permettra d’améliorer le profil de l’entreprise de Hayatcom, accroître sa capacité d’attirer des investisseurs stratégiques, ce qui pourrait créer une synergie pour la formation de partenariat métier.

⮚ Un Spin-out du pôle Telecom permettra aux investisseurs et aux analystes financiers d’évaluer les stratégies, les risques et les rendements du pôle séparément de la holding TGH et de leurs permettre de faire leurs décisions d’investissement en conséquence.

Communiqué